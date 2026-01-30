- Дата публикации
Россияне наращивают резервы для наступления — Сырский
Главком ВСУ провел рабочую встречу с командирами воинских частей, которые непосредственно выполняют боевые задачи на фронте.
Силы обороны Украины готовятся сдерживать дальнейшее наступление российской оккупационной армии, которая наращивает для этого резервы.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 30 января, после рабочей встречи с командирами воинских частей, которые непосредственно выполняют боевые задачи на фронте.
«С учетом наращивания противником резервов и активизации наступательных действий, оценили изменения в его тактике и возможные сценарии развития ситуации», — говорится в его сообщении.
Главком ВСУ отметил, что на совещании особое внимание сосредоточили на роли командира в сохранении управляемости и устойчивости подразделений, эффективном взаимодействии, логистическом обеспечении и организации медицинской эвакуации, а также на решении проблемных вопросов на местах.
«Определили первоочередные шаги для усиления устойчивости обороны и максимального сохранения жизни личного состава», — подчеркнул Сырский.
Напомним, по последним данным CSIS, потери РФ на фронте превысили масштабы всех войн со времен Второй мировой. Оккупанты потеряли почти 1,2 млн солдат во время войны в Украине.
Ранее народный депутат Роман Костенко предположил, что Россия потеряет возможность проводить наступательные операции, если Силы обороны будут уничтожать около 50 тысяч захватчиков ежемесячно.