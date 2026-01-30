Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Силы обороны Украины готовятся сдерживать дальнейшее наступление российской оккупационной армии, которая наращивает для этого резервы.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 30 января, после рабочей встречи с командирами воинских частей, которые непосредственно выполняют боевые задачи на фронте.

«С учетом наращивания противником резервов и активизации наступательных действий, оценили изменения в его тактике и возможные сценарии развития ситуации», — говорится в его сообщении.

Реклама

Главком ВСУ отметил, что на совещании особое внимание сосредоточили на роли командира в сохранении управляемости и устойчивости подразделений, эффективном взаимодействии, логистическом обеспечении и организации медицинской эвакуации, а также на решении проблемных вопросов на местах.

«Определили первоочередные шаги для усиления устойчивости обороны и максимального сохранения жизни личного состава», — подчеркнул Сырский.

Напомним, по последним данным CSIS, потери РФ на фронте превысили масштабы всех войн со времен Второй мировой. Оккупанты потеряли почти 1,2 млн солдат во время войны в Украине.

Ранее народный депутат Роман Костенко предположил, что Россия потеряет возможность проводить наступательные операции, если Силы обороны будут уничтожать около 50 тысяч захватчиков ежемесячно.