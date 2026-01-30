Россияне пошли в штурм в одной из областей Украины: военные откровенно рассказали о ситуации

Война в Украине / © ТСН.ua

Из-за непогоды на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки, противник усиливает штурмы. Враг движется малыми группами и пытается дойти до окраин поселка, чтобы закрепиться в разбитых домах. Не дать оккупантам занять позиции — это задача для наших бомбардировщиков. Каждую ночь «Летучие мыши» поднимаются в небо и разносят в щепки как укрытия, так и вражескую пехоту. Однако летать становится все труднее — противник нагнал много средств радиоэлектронной борьбы.

Как работают на линии боевого соприкосновения пилоты тяжелых дронов — в сюжете Руслана Ярмолюка.

От руководителя отделения почты — до командира бомбера

В прежней гражданской жизни Евгений имел два десятка подчиненных. Теперь он — пилот с позывным «Паладин», который руководит тяжелым ночным бомбером. Его цели — живая сила, техника и «норы», в которых пытаются спрятаться захватчики.

«Паладин», военнослужащий 118 ОМБр: «Охотимся на личный состав агрессора, это различные укрытия, дома, техника. Часто прячутся под подбитыми машинами, и это усложняет работу. В плане РЭБа у них много мобильных средств, которые стоят в посадках. Есть камеры автоматического обнаружения — комплекс на батареях обнаруживает дрон и определяет место взлета и посадки».

Полторы тонны смертоносного груза за 5 дней

Пока пилот рассчитывает маршрут, наводчик Василий с позывным «Муха» снаряжает бомбы. На улице мороз, пальцы дубеют, а времени мало — в воздухе постоянно снуют вражеские разведчики. Только за последние 5 дней этот экипаж сбросил на головы врага полторы тонны боеприпасов.

«Муха», военнослужащий 118 ОМБр: «Приводим в боевую готовность. Лишнее движение — и это твоя жизнь. Нельзя ошибаться, надо делать все эффективно и быстрее. Я на войне уже 5-й год, подписал контракт в 2021. Надо защищать свою маму Украину, если не мы — то кто другой?».

Борьба с РЭБом и «ползучие» штурмы

Когда борт заводится, экипаж спускается под землю. «Летучая мышь» несет 20 килограммов взрывчатки. Полет проходит в сложных условиях: сильный ветер и обледенение влияют на управление, а вражеский РЭБ постоянно «глушит» спутники.

Дмитрий Пелых, пресс-офицер 118 ОМБр: «Враг не оставляет попыток захватить Малую Токмачку. В своих ТГ-каналах они говорят, что уже захватили ее, но это не соответствует действительности. Большие механизированные штурмы с участием 26 единиц техники ничего не дали — за трое суток мы их зачистили. Теперь враг давит „ползучими“ штурмами и значительным количеством FPV на оптоволокне».

Перехватчики и дефицит дронов

Над головами противника «Кажан» сбрасывает девятикилограммовые фугасы. В это время рядом летают вражеские дроны-перехватчики. Пилоту приходится постоянно менять высоту, чтобы спасти дорогой борт.

«Паладин», военнослужащий 118 ОМБр: «Увеличилось количество дронов, скажем откровенно — инициатива не у нас. У них FPV как семечки прилетают один за другим. Они все поставили на государственный поток, быстрее адаптируются и меняют частоты. У нас их меньше».

Противник ведет постоянную охоту на наших экипажей. Если позицию находят — сразу «разбирают» артиллерией или КАБами. «Паладин» уже получал ранения во время одного из таких обстрелов. Однако после каждого вылета борт возвращается, чтобы заменить аккумуляторы, взять новую партию бомб и снова пойти в ночное небо Запорожья.

