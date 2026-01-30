Россия ударила по железнодорожной станции: произошли изменения в движении поездов

Последствия удара по станции Синельниково / © скриншот с видео

Российская террористическая армия в пятницу, 30 января, нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково на Днепропетровщине. Всего в течение суток враг атаковал дронами 7 объектов железной дороги.

Об этом сообщилапремьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в результате вражеского удара по станции Синельниково были повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, а также грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Украинский премьер добавила, что для безопасности пассажиров продолжаются ограничения движения поездов между Днепром и Запорожьем.

«Сегодня все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов довозят автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОГА», — сообщила Свириденко.

В Укрзализныце также сообщили о временных изменениях в движении пригородных поездов на Днепропетровщине.

В частности, в связи с ситуацией с безопасностью, с 31 января по 3 февраля сокращается маршрут ряда поездов в направлении станции Чаплино. Поезда будут курсировать до/со станции Письменная.

31 января — 2 февраля:

№6104 Синельниково-1 — Письменная (вместо Синельниково-1 — Чаплино);

№6135 Письменная — Синельниково-1 (вместо Чаплино — Синельниково-1);

№6110, №6130, №6122 Днепр-Главный — Письменная (вместо Днепр-Главный — Чаплино);

№6127, №6141 Письменная — Днепр-Главный (вместо Чаплино — Днепр-Главный).

1 — 3 февраля:

№6109 Письменная — Днепр-Главный (вместо Чаплино — Днепр-Главный).

В «Укрзализныце» просят учитывать эти изменения во время поездок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 января сообщил, что Россия с прошлой ночи почти не наносила ударов по энергетическим объектам Украины, но не прекратила своих террористических атак на гражданскую инфраструктуру.

«Сейчас видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци, специальный вагон-электростанция, — утром это произошло на Днепровщине», — уточнил президент.