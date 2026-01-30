- Дата публикации
Россия ударила по железнодорожной станции: произошли изменения в движении поездов
В течение суток Россия атаковала дронами 7 объектов железной дороги. Для безопасности пассажиров продолжаются ограничения движения поездов между Днепром и Запорожьем.
Российская террористическая армия в пятницу, 30 января, нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково на Днепропетровщине. Всего в течение суток враг атаковал дронами 7 объектов железной дороги.
Об этом сообщилапремьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, в результате вражеского удара по станции Синельниково были повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, а также грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Украинский премьер добавила, что для безопасности пассажиров продолжаются ограничения движения поездов между Днепром и Запорожьем.
«Сегодня все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов довозят автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОГА», — сообщила Свириденко.
В Укрзализныце также сообщили о временных изменениях в движении пригородных поездов на Днепропетровщине.
В частности, в связи с ситуацией с безопасностью, с 31 января по 3 февраля сокращается маршрут ряда поездов в направлении станции Чаплино. Поезда будут курсировать до/со станции Письменная.
31 января — 2 февраля:
№6104 Синельниково-1 — Письменная (вместо Синельниково-1 — Чаплино);
№6135 Письменная — Синельниково-1 (вместо Чаплино — Синельниково-1);
№6110, №6130, №6122 Днепр-Главный — Письменная (вместо Днепр-Главный — Чаплино);
№6127, №6141 Письменная — Днепр-Главный (вместо Чаплино — Днепр-Главный).
1 — 3 февраля:
№6109 Письменная — Днепр-Главный (вместо Чаплино — Днепр-Главный).
В «Укрзализныце» просят учитывать эти изменения во время поездок.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 января сообщил, что Россия с прошлой ночи почти не наносила ударов по энергетическим объектам Украины, но не прекратила своих террористических атак на гражданскую инфраструктуру.
«Сейчас видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци, специальный вагон-электростанция, — утром это произошло на Днепровщине», — уточнил президент.