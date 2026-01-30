Во время "энергетического перемирия" Россия наносит удары по другим объектам - Зеленский

Атака "Шахедов" на Украину / © ТСН.ua

Реклама

Россия с прошлой ночи почти не наносила ударов по энергетическим объектам Украины, но не прекратила своих террористических атак на гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил в вечернем обращении в пятницу, 30 января, президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия не полностью выполнила обязательства не атаковать объекты энергетики, нанеся все таки удар авиабомбами по газовой инраструктуре в Донецкой области.

Реклама

«Также сейчас видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци, специальный вагон-электростанция, — утром это произошло на Днепровщине», — добавил президент.

Зеленский отметил, что, несмотря на вражеские атаки, железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах.

Кроме того, как отметил украинский лидер, в течение сегодняшнего дня продолжались привычные атаки государства-агрессора дронами и авиабомбами.

«На Харьковщине был удар баллистикой по складам американской компании „Филип Моррис“. Был значительный пожар. Были удары по Никополю, Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное», — сообщил он.

Реклама

Владимир Зеленский напомнил заявление партнеров в США о том, что государство-агрессор воздержится от ударов по энергетике в течение недели.

«В ночь на сегодня отсчет начался. Зависит от партнеров, конечно, — от Соединенных Штатов, — как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам», — сообщил украинский президент.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ракетных и дроновых атак на украинскую столицу и другие населенные пункты в течение недели во время сильных морозов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что до 1 февраля Россия не будет бить по Украине по просьбе президента США Дональда Трампа — для создания благоприятных условий для переговоров.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждение временного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру состоялось во время трехсторонних встреч между представителями США, Украины и России в Абу-Даби (ОАЭ).