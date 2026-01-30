- Дата публикации
Зеленский сказал, атаковала ли РФ объекты после энергетического перемирия
По словам Владимира Зеленского, оккупанты переориентируются на логистические объекты и продолжают террор мирных городов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение ночи на 30 января со стороны России не было ударов по энергетическим объектам. В то же время враг продолжает атаки по обычной застройке в украинских городах.
Об этом глава государства написал в Сети.
Зеленский провел специальный селектор по ситуации в регионах Украины и восстановительных работах.
"За минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике», — говорится в заметке президента.
РФ продолжает атаки на жилую застройку
В то же время фиксируются атаки дронов по жилой застройке в разных городах. По Харьковской области был нанесен удар баллистической ракетой — повреждены складские помещения гражданского производства, принадлежащие американской компании.
В Запорожье дроны-камикадзе типа «Шахед» попали в один из районов города.
В Херсоне, а также в населенных пунктах Днепропетровской области почти непрерывно продолжаются обстрелы с использованием FPV-дронов. Больше всего страдает Никополь. Напряженная ситуация сохраняется и в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Что известно об энергетическом перемирии?
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина воздержаться от обстрелов Киева и других украинских городов в течение недели из-за аномальных морозов. Трамп отметил, что российский диктатор согласился на эту просьбу.
Зеленский прокомментировал заявление Трампа. Он поблагодарил США за усилия в сфере энергетической безопасности и подтвердил, что этот вопрос обсуждали на недавних переговорах в ОАЭ. Зеленский выразил надежду на соблюдение договоренностей, отметив, что реальная ситуация на энергообъектах в ближайшие дни покажет, выполняет ли Россия обещания.
На следующий день Зеленский отметил, что официальной договоренности о прекращении огня по энергетике или прямого диалога с Россией нет, однако Украина готова к зеркальным шагам. Если РФ не будет атаковать украинскую энергосистему, ВСУ не будут бить по российским энергетическим объектам.