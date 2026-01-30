Зеленский сказал, атаковала ли РФ объекты после энергетического перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение ночи на 30 января со стороны России не было ударов по энергетическим объектам. В то же время враг продолжает атаки по обычной застройке в украинских городах.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский провел специальный селектор по ситуации в регионах Украины и восстановительных работах.

"За минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике», — говорится в заметке президента.

РФ продолжает атаки на жилую застройку

В то же время фиксируются атаки дронов по жилой застройке в разных городах. По Харьковской области был нанесен удар баллистической ракетой — повреждены складские помещения гражданского производства, принадлежащие американской компании.

В Запорожье дроны-камикадзе типа «Шахед» попали в один из районов города.

В Херсоне, а также в населенных пунктах Днепропетровской области почти непрерывно продолжаются обстрелы с использованием FPV-дронов. Больше всего страдает Никополь. Напряженная ситуация сохраняется и в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Что известно об энергетическом перемирии?

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина воздержаться от обстрелов Киева и других украинских городов в течение недели из-за аномальных морозов. Трамп отметил, что российский диктатор согласился на эту просьбу.

Зеленский прокомментировал заявление Трампа. Он поблагодарил США за усилия в сфере энергетической безопасности и подтвердил, что этот вопрос обсуждали на недавних переговорах в ОАЭ. Зеленский выразил надежду на соблюдение договоренностей, отметив, что реальная ситуация на энергообъектах в ближайшие дни покажет, выполняет ли Россия обещания.

На следующий день Зеленский отметил, что официальной договоренности о прекращении огня по энергетике или прямого диалога с Россией нет, однако Украина готова к зеркальным шагам. Если РФ не будет атаковать украинскую энергосистему, ВСУ не будут бить по российским энергетическим объектам.