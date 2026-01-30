Добивал в упор: глава Нацполиции шокировал деталями убийства полицейских в Черкасской области

Глава Нацполиции Иван Выговский / © МВД

Реклама

Глава Нацполиции Иван Выговский подробно прокомментировал обстоятельства гибели четырех правоохранителей в Черкасской области.

В интервью «Цензор.НЕТ» он рассказал , что действия стрелка были продуманными и безжалостными, а не спонтанной защитой.

Сбежал во время переговоров

По словам Выговского, спецназовцы пришли с обыском к мужчине, подозреваемому в тяжком преступлении. Учитывая, что подозреваемый был ветераном войны, полицейские действовали максимально корректно и пытались устроить все мирно.

Реклама

«С ним общались спокойно. Впрочем, он забаррикадировался», — отметил глава полиции.

Пока правоохранители вызвали на переговоры собратьев ветерана, тот незаметно выскользнул из дома и устроил засаду в лесу у дороги.

«Лотерея» жизни и смерти

Первыми жертвами стали полицейские офицеры общины (ПОГ), уехавшие искать понятых. Нападающий расстрелял их авто в упор: один полицейский погиб, другой был ранен.

Далее последовала ужасная сцена, о которой стало известно со слов раненого правоохранителя. Стрелец подошел к полицейскому, чтобы добить его, но в последний момент узнал.

Реклама

«Когда наш полицейский отметил, что он местный, нападающий сказал ему: „Ну ладно, живи“, и пошел в засаду», — рассказал слова уцелевшего Виговский.

Расстрел спецназа

На звуки выстрелов прибыла группа спецназовцев. Их подозреваемый встретил огнем из скрытой позиции.

«Когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал», — подчеркнул Выговский.

В конце концов стрелок был ликвидирован ответным огнем.

Реклама

Глава Нацполиции резко осудил попытки «героизации» убийцы в соцсетях. Он подчеркнул: уважение к ветеранам безусловно, но боевой опыт не дает права на умышленные убийства и жестокость.

«Я читал комментарии и мнения разных активистов и блоггеров. Многие не видят в нем хладнокровного убийцы, понимая, что человек уже ранен, умышленно и хладнокровно их добивал», — с сожалением констатировал глава ведомства.

Что известно об убийстве полицейских в Черкасской области

Трагедия произошла 27 января в Черкасской области, когда группа правоохранителей прибыла для проведения следственных действий к местному жителю, подозреваемому в покушении на убийство. Подозреваемый открыл огонь из автоматического оружия, убив четырех полицейских : майора Сергея Сафронова, майора Александра Флоринского, старшего лейтенанта Дениса Половинко и майора Владимира Бойко. Еще один офицер, Александр Шпак, получил ранения. Двое погибших были опытными офицерами и участниками боевых действий.

Стрельцем оказался 59-летний Сергей Русинов , бывший военнослужащий, вернувшийся с фронта около года назад. По словам главы полиции Черкасщины Олега Гудымы, мужчина надел бронежилет, сбежал из своего дома в лесопосадку и устроил там засаду. Когда стражи порядка приблизились, он открыл огонь на поражение. В ходе спецоперации преступник был ликвидирован.

Реклама

Причины агрессии бывшего военного до сих пор выясняются. Местные жители предполагают, что конфликт мог возникнуть из-за земельных вопросов и давних споров с местным депутатом. Сын стрелка, который не общался с отцом более 20 лет, заявил, что не оправдывает его поступок, но уважает, что тот защищал страну на фронте. Сын также добавил, что «отец не дал поставить себя на колени».