Добивав впритул: очільник Нацполіції шокував деталями вбивства поліцейських на Черкащині

Очільник Нацполіції Іван Вигівський / © МВС

Реклама

Очільник Нацполіції Іван Вигівський детально прокоментував обставини загибелі чотирьох правоохоронців у Черкаській області.

В інтерв’ю «Цензор.НЕТ» він розповів, що дії стрільця були продуманими та безжальними, а не спонтанним захистом.

Втік під час переговорів

За словами Вигівського, спецпризначенці прийшли з обшуком до чоловіка, якого підозрювали у тяжкому злочині. Враховуючи, що підозрюваний був ветераном війни, поліцейські діяли максимально коректно і намагалися владнати все мирно.

Реклама

«З ним спілкувалися спокійно. Втім, він забарикадувався», — зазначив голова поліції.

Поки правоохоронці викликали на переговори побратимів ветерана, той непомітно вислизнув з будинку і влаштував засідку в лісі біля дороги.

«Лотерея» життя і смерті

Першими жертвами стали поліцейські офіцери громади (ПОГ), які поїхали шукати понятих. Нападник розстріляв їхнє авто впритул: один поліцейський загинув, інший був поранений.

Далі сталася жахлива сцена, про яку стало відомо зі слів пораненого правоохоронця. Стрілець підійшов до поліцейського, щоб добити його, але в останню мить упізнав.

Реклама

«Коли наш поліцейський зазначив, що він місцевий, нападник сказав йому: „Ну добре, живи“, і пішов у засідку», — переповів слова вцілілого Вигівський.

Розстріл спецназу

На звуки пострілів прибула група спецпризначенців. Їх підозрюваний зустрів вогнем із прихованої позиції.

«Коли наші поліцейські спецпризначенці вже стікали кровʼю, але ще були живі, він їх впритул дострілював», — наголосив Вигівський.

Врешті-решт стрільця було ліквідовано вогнем у відповідь.

Реклама

Голова Нацполіції різко засудив спроби «героїзації» вбивці у соцмережах. Він підкреслив: повага до ветеранів є безумовною, але бойовий досвід не дає права на умисні вбивства та жорстокість.

«Я читав коментарі та думки різних активістів та блогерів. Багато хто не бачить у ньому холоднокровного вбивці, який розуміючи, що людину вже поранено, умисно та холоднокровно їх добивав», — з жалем констатував очільник відомства.

Що відомо про вбивство поліцейських на Черкащині

Трагедія сталася 27 січня на Черкащині, коли група правоохоронців прибула для проведення слідчих дій до місцевого мешканця, підозрюваного у замаху на вбивство. Підозрюваний відкрив вогонь з автоматичної зброї, вбивши чотирьох поліцейських: майора Сергія Сафронова, майора Олександра Флорінського, старшого лейтенанта Дениса Половинку та майора Володимира Бойка. Ще один офіцер, Олександр Шпак, отримав поранення. Двоє з загиблих були досвідченими офіцерами та учасниками бойових дій.

Стрільцем виявився 59-річний Сергій Русінов, колишній військовослужбовець, який повернувся з фронту близько року тому. За словами очільника поліції Черкащини Олега Гудими, чоловік вдягнув бронежилет, втік зі свого будинку до лісопосадки та влаштував там засідку. Коли правоохоронці наблизилися, він відкрив вогонь на ураження. У ході спецоперації злочинця було ліквідовано.

Реклама

Причини агресії колишнього військового досі з’ясовуються. Місцеві мешканці припускають, що конфлікт міг виникнути через земельні питання та давні суперечки з місцевим депутатом. Син стрільця, який не спілкувався з батьком понад 20 років, заявив, що не виправдовує його вчинок, але поважає за те, що той захищав країну на фронті. Син також додав, що «батько не дав поставити себе на коліна».