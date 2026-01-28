У Львові затримали ймовірного вбивцю посадовця в Криму

Затримання підозрюваного у вбивстві / © Національна поліція України

У Львові затримано 45-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві голови Сімеїзької селищної ради у Криму. Злочин було скоєно ще 2013 року з використанням вогнепальної зброї.

Про затримання підозрюваного повідомили в середу, 28 січня, у Нацполіції.

У повідомленні зазначили, що поліцейські забрали достатню доказову базу та ідентифікували особу ймовірного злочинця.

«Це — неодноразово судимий уродженець Львівщини 1979 року народження», — уточнили в поліції.

Убивство посадовця було скоєне біля адмінбудівлі Сімеїзької селищної ради. Автомобіль посадовця обстріляли з вогнепальної зброї, внаслідок поранень він загинув на місці.

Після скоєного зловмисник намагався знищити докази, спаливши транспортний засіб, з якого він здійснював постріли, зі зброєю всередині. Слідство вважає, що скоєний злочин мав замовний характер.

Правоохоронці встановили маршрут відходу стрільця та отримали його зображення.

«Після відновлення кримінального провадження оперативники та слідчі за підтримки спецпідрозділу КОРД провели комплекс заходів, у результаті яких підозрюваного було затримано у Львові», — йдеться у повідомленні.

Затриманому буде оголошено про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого з обтяжуючими обставинами (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Також проводяться санкціоновані обшуки за місцем його проживання.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, напередодні, 27 січня, на Черкащині чоловік, якого розшукували за скоєння вбивства, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Четверо поліцейських загинули.