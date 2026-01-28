- Дата публікації
На фронті загинув соліст відомого українського гурту: що про нього відомо
Музикант Микола Дзяк отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання. За його життя лікарі боролись три тижні.
Захищаючи Україну від ворога, на фронті помер військовослужбовець Збройних сил України, лікар і музикант, соліст гуртів «Таємниця Третьої Планети» та «Будинок Грибоєдова» Микола Дзяк.
Про це йдеться у повідомленні у Дніпровського державного медичного університету, а також повідомили родичі у Facebook.
Він отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання. Лікарі боролися за його життя майже три тижні, однак 27 січня він помер. У лютому йому мало б виповнитися 41 рік.
«Лейтенант медичної служби Збройних Сил України Микола Дзяк захищав Україну на фронті боротьби з російською агресією. Під час виконання бойового завдання отримав тяжке поранення. Протягом трьох тижнів дніпровські лікарі, колеги, близькі та друзі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося», — йдеться у повідомленні університету.
Микола Дзяк приєднався до лав Збройних сил України з початком повномасштабного вторгнення РФ і служив лейтенантом медичної служби.
«На жаль, серце Колі не витримало, хоча боролися до останнього. Уходять найкращі і найсвітліші. Просто найсвітліші люди. Послухайте його музику, він був дуже талановитим, творчим і дуже добрим. Я завжди кажу, що Добро переможе все одно. Бо Добро — це основа всього. А ще — завжди пам’ятайте про наших Героїв… як би не домовились „ці“, яка б влада не прийшла, ми завжди повинні памʼятати їх. І не дай Боже нам забути чи знецінити їхні героїчні вчинки»- написала родичка загиблого, українська дизайнерка Надія Дзяк.
Що про нього відомо
Микола Дзяк народився 7 лютого 1985 року.
У 2002–2008 роках навчався у Дніпровській медичній академії за спеціальністю «Медико-профілактична справа». Паралельно закінчив військову кафедру університету та отримав звання молодшого лейтенанта медичної служби запасу. У 2008 році почав працювати лікарем-інтерном у Дніпрі.
У 2009–2012 роках навчався в аспірантурі за спеціальністю «Загальна гігієна». З 2013 року працював викладачем кафедри гігієни та екології. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Екологія». За результатами наукової діяльності опублікував понад 37 наукових і методичних праць.
Окрім медичної та наукової роботи, займався музикою. У 2008–2015 роках був солістом гурту «Таємниця Третьої Планети», з 2011 року — солістом гурту «Будинок Грибоєдова». Був однією з помітних фігур дніпровської інді-сцени.
З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно долучився до лав Збройних сил України. Служив лейтенантом медичної служби.
