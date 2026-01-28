На фронті загинув соліст відомого українського гурту: що про нього відомо

Микола Дзяк

Реклама

Захищаючи Україну від ворога, на фронті помер військовослужбовець Збройних сил України, лікар і музикант, соліст гуртів «Таємниця Третьої Планети» та «Будинок Грибоєдова» Микола Дзяк.

Про це йдеться у повідомленні у Дніпровського державного медичного університету, а також повідомили родичі у Facebook.

Він отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання. Лікарі боролися за його життя майже три тижні, однак 27 січня він помер. У лютому йому мало б виповнитися 41 рік.

Реклама

«Лейтенант медичної служби Збройних Сил України Микола Дзяк захищав Україну на фронті боротьби з російською агресією. Під час виконання бойового завдання отримав тяжке поранення. Протягом трьох тижнів дніпровські лікарі, колеги, близькі та друзі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося», — йдеться у повідомленні університету.

Микола Дзяк приєднався до лав Збройних сил України з початком повномасштабного вторгнення РФ і служив лейтенантом медичної служби.

«На жаль, серце Колі не витримало, хоча боролися до останнього. Уходять найкращі і найсвітліші. Просто найсвітліші люди. Послухайте його музику, він був дуже талановитим, творчим і дуже добрим. Я завжди кажу, що Добро переможе все одно. Бо Добро — це основа всього. А ще — завжди пам’ятайте про наших Героїв… як би не домовились „ці“, яка б влада не прийшла, ми завжди повинні памʼятати їх. І не дай Боже нам забути чи знецінити їхні героїчні вчинки»- написала родичка загиблого, українська дизайнерка Надія Дзяк.

Що про нього відомо

Микола Дзяк народився 7 лютого 1985 року.

Реклама

У 2002–2008 роках навчався у Дніпровській медичній академії за спеціальністю «Медико-профілактична справа». Паралельно закінчив військову кафедру університету та отримав звання молодшого лейтенанта медичної служби запасу. У 2008 році почав працювати лікарем-інтерном у Дніпрі.

У 2009–2012 роках навчався в аспірантурі за спеціальністю «Загальна гігієна». З 2013 року працював викладачем кафедри гігієни та екології. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Екологія». За результатами наукової діяльності опублікував понад 37 наукових і методичних праць.

Окрім медичної та наукової роботи, займався музикою. У 2008–2015 роках був солістом гурту «Таємниця Третьої Планети», з 2011 року — солістом гурту «Будинок Грибоєдова». Був однією з помітних фігур дніпровської інді-сцени.

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно долучився до лав Збройних сил України. Служив лейтенантом медичної служби.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Сумському напрямку загинув декоратор-постановник телешоу Юрій Мігашко.