Не викидайте пінопласт, поки не прочитаєте це: всі помилки, яких слід уникати

Правильна утилізація пінопласту / © pexels.com

Пінопласт, або пінополістирол (EPS, Expanded Polystyrene), на 98% складається з повітря та лише на 2% — з полістиролу. Він відомий чудовими теплоізоляційними та ударопоглинаючими властивостями, але саме легкість і об’ємність створюють проблеми при зборі та транспортуванні. Пінопласт займає багато місця на сміттєзвалищах, а розкладання в природі триває сотні років, утворюючи мікропластик, що забруднює ґрунт і воду. Тому правильне сортування цього матеріалу — важливий крок для захисту довкілля.

Пакувальний пінопласт: як сортувати

Пакувальний пінополістирол захищає крихкі товари — побутову техніку, електроніку, меблі або запчастини. Його утилізація залежить від стану:

Чистий пінопласт — якщо матеріал не має залишків їжі, клею чи скотчу, він придатний для перероблення. В Україні його приймають разом із пластиковими відходами. Викидати варто у спеціальні контейнери для пластику та металу (синій або жовтий, залежно від регіону). Великі шматки краще розламати, щоб зменшити об’єм і полегшити збір.

Забруднений пінопласт — пінопласт, який контактував із їжею (лотки, одноразові тарілки, контейнери на виніс) або забруднений іншими речовинами, не підлягає переробленню. Його потрібно викидати у контейнери для змішаних відходів (сірий або чорний контейнер), оскільки очищення від органіки чи хімії економічно недоцільне.

Будівельний пінопласт

Під час ремонту чи будівництва часто залишається будівельний пінопласт, який використовують як теплоізоляцію для стін, підлоги та дахів. Він відрізняється від пакувального складом і рівнем забруднення.

Особливості утилізації

Будівельний пінополістирол (EPS або XPS) може містити клей, штукатурку, цемент чи фарбу, тому його не можна викидати у стандартні контейнери для пластику або змішаних відходів. Його слід здавати у спеціалізовані пункти прийому великогабаритних або будівельних відходів, наприклад: «Центри управління відходами», «Пункти збирання будівельних відходів» чи «майданчики для великогабаритного сміття».

Для великих обсягів будівельного пінопласту зручно користуватися послугами спеціалізованих компаній, які встановлюють контейнери прямо на будівельному майданчику і забезпечують їхню правильну утилізацію відповідно до екологічних норм.

Екологічний вплив пінопласту

Неправильне сортування пінопласту значно шкодить довкіллю. Матеріал розпадається на дрібні частини — мікропластик, який потрапляє у ґрунт, воду та повітря, впливає на екосистеми та живі організми. Птахи й морські тварини часто плутають його з їжею, що призводить до травм або загибелі.

Правильне сортування та перероблення чистого пінопласту дозволяє повторно використовувати сировину, зменшувати потребу у новому полістиролі та скорочувати обсяги відходів на полігонах. Це сприяє сталому розвитку та збереженню природних ресурсів.

Екологічні альтернативи пінопласту

Сьогодні все більше виробників і споживачів шукають альтернативи пінопласту.

Для пакування:

Картон і папір — перероблені та біорозкладні матеріали.

Кукурудзяний крохмаль — біорозкладні гранули, що компостуються.

Міцелій грибів — інноваційне пакування з сільськогосподарських відходів.

Пузирчаста плівка з вторсировини.

Для будівництва:

Мінеральна вата — з базальту або скловолокна, негорюча.

Ековата — утеплювач з переробленого паперу.

Деревна вата або конопляні волокна — натуральні та дихаючі.

Піноскло — легкий і довговічний теплоізоляційний матеріал із переробленого скла.

Відповідальне сортування та використання альтернатив пінопласту допомагає зменшити негативний вплив на довкілля та робить життя більш екологічним.