Не выбрасывайте пенопласт, пока не прочтете это: все ошибки, которых следует избегать

Правильная утилизация пенопласта / © pexels.com

Пенопласт, или пенополистирол (EPS, Expanded Polystyrene), на 98% состоит из воздуха и только на 2% — из полистирола. Он известен отличными теплоизоляционными и ударопоглощающими свойствами, но именно легкость и объемность создают проблемы при сборе и транспортировке. Пенопласт занимает много места на свалках, а разложение в природе длится сотни лет, образуя микропластик, загрязняющий почву и воду. Поэтому правильная сортировка этого материала — важный шаг для защиты окружающей среды.

Упаковочный пенопласт: как сортировать

Упаковочный пенополистирол защищает хрупкие товары — бытовую технику, электронику, мебель или запчасти. Его утилизация зависит от состояния:

Чистый пенопласт — если у материала нет остатков пищи, клея или скотча, он пригоден для переработки. В Украине его принимают вместе с пластиковыми отходами. Выбрасывать следует в специальные контейнеры для пластика и металла (синий или желтый, в зависимости от региона). Большие куски лучше разломить, чтобы снизить объем и облегчить сбор.

Загрязненный пенопласт — пенопласт, контактировавший с едой (лотки, одноразовые тарелки, контейнеры на вынос) или загрязненный другими веществами, не подлежит переработке. Его нужно выбрасывать в контейнеры для смешанных отходов (серый или черный контейнер), поскольку очистка от органики или химии экономически нецелесообразна.

Строительный пенопласт

При ремонте или строительстве часто остается строительный пенопласт, который используется в качестве теплоизоляции для стен, полов и крыш. Он отличается от упаковочного состава и уровня загрязнения.

Особенности утилизации

Строительный пенополистирол (EPS или XPS) может содержать клей, штукатурку, цемент или краску, поэтому его нельзя выбрасывать в стандартные контейнеры для пластика или смешанных отходов. Его следует сдавать в специализированные пункты приема крупногабаритных или строительных отходов, например: «Центры управления отходами», «Пункты сбора строительных отходов» или «площадки для крупногабаритного мусора».

Для больших объемов строительного пенопласта удобно пользоваться услугами специализированных компаний, которые устанавливают контейнеры прямо на строительной площадке и обеспечивают их правильную утилизацию в соответствии с экологическими нормами.

Экологическое влияние пенопласта

Неправильная сортировка пенопласта значительно вредит окружающей среде. Материал распадается на мелкие части — микропластик, который попадает в грунт, воду и воздух, влияет на экосистемы и живые организмы. Птицы и морские животные часто путают его с пищей, что приводит к травмам или гибели.

Правильная сортировка и переработка чистого пенопласта позволяет повторно использовать сырье, уменьшать потребность в новом полистироле и сокращать объемы отходов на полигонах. Это способствует устойчивому развитию и сохранению природных ресурсов.

Экологические альтернативы пенопласту

Сегодня все больше производителей и потребителей ищут альтернативы пенопласту.

Для упаковки:

Картон и бумага — переработанные и биоразлагаемые материалы.

Кукурузный крахмал — компостируемые биоразлагаемые гранулы.

Мицелий грибов — инновационная упаковка из сельскохозяйственных отходов.

Пузырчатая пленка из вторсырья.

Для строительства:

Минеральная вата — из базальта или стекловолокна, негорючая.

Эковата — утеплитель из переработанной бумаги.

Древесная вата или конопляные волокна — натуральные и дышащие.

Пеностекло — легкий и долговечный теплоизоляционный материал из переработанного стекла.

Ответственная сортировка и использование альтернатив пенопласта помогает уменьшить негативное влияние на окружающую среду и делает жизнь более экологичной.