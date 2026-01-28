ТСН у соціальних мережах

Збірна України з футзалу дізналася потенційного суперника у чвертьфіналі Євро-2026

Якщо "синьо-жовті" не програють чехам у заключному турі, то в 1/4 фіналу позмагаються з французами.

Максим Приходько
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу / © УЄФА

Визначився потенційний суперник збірної України з футзалу в чвертьфіналі Євро-2026.

Ним стала збірна Франції, яка в матчі заключного туру групового етапу обіграла Грузію з рахунком 3:1.

Таким чином, французи (7 очок) стали переможцями групи A, залишивши позаду команди Хорватії (5), Латвії (3) та Грузії (1).

У чвертьфіналі Франція зіграє зі збірною, яка посяде друге місце квартету B. Це може бути Україна – для виходу до плейоф підопічним Олександра Косенка потрібно не програти Чехії в останньому турі.

У стартовому турі чемпіонату Європи українці сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), після чого перемогли Литву (4:1). Чехи зіграли внічию з Литвою (3:3), а потім програли вірменам (4:5).

Після 2-го туру збірна України (3 очки) посідає другу сходинку свого квартету й через поразку від вірменів втратила шанси на перше місце. Вірменія (6 очок) достроково вийшла до чвертьфіналу з першої позиції, адже в разі рівності очок буде переважати нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі.

Матч Чехія – Україна відбудеться у середу, 28 січня, в латвійському місті Рига. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.

