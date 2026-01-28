Сборная Украины по футзалу узнала потенциального соперника в четвертьфинале Евро-2026

Сборная Украины по футзалу / © УЕФА

Реклама

Определился потенциальный соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026.

Им стала сборная Франции, которая в матче заключительного тура группового этапа обыграла Грузию со счетом 3:1.

Таким образом, французы (7 очков) стали победителями группы A, оставив позади команды Хорватии (5), Латвии (3) и Грузии (1).

Реклама

В четвертьфинале Франция сыграет со сборной, которая займет второе место квартета B. Это может быть Украина – для выхода в плей-офф подопечным Александра Косенко нужно не проиграть Чехии в последнем туре.

В стартовом туре чемпионата Европы украинцы сенсационно уступили Армении (1:2), после чего победили Литву (4:1). Чехи сыграли вничью с Литвой (3:3), а затем проиграли армянам (4:5).

После 2-го тура сборная Украины (3 очка) занимает вторую ступеньку своего квартета и из-за поражения от армян потеряла шансы на первое место. Армения (6 очков) досрочно вышла в четвертьфинал с первой позиции, ведь в случае равенства очков будет превосходить нашу команду благодаря победе в очной встрече.

Матч Чехия – Украина состоится в среду, 28 января, в латвийском городе Рига. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Реклама

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.