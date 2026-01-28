Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко сделала пластическую операцию и похвасталась результатом

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Звезда "Дизель Шоу", комедийная актриса Виктория Булитко сделала первую в жизни пластическую операцию.

Об этом знаменитость сообщила в Instagram-stories. Ранее артистка не решалась лечь под нож пластического хирурга. Но на этот раз актриса решила кое-что изменить в своем внешнем виде, а именно в лице. Как шутит Виктория Булитко, она "немного уменьшится".

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

"Я решилась на свою первую пластическую операцию. Пластическая операция - это очень серьезная вещь. К этому вопросу я подходила скурпулезно, выбирала клинику. Надеюсь, что все будет хорошо. Я не буду с большой грудью, я буду не увеличиваться, а уменьшаться немножечко", - говорит знаменитость.

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

В общем, Виктория Булитко избавилась от родинки на щеке. Перед этим артистка консультировалась со специалистом, которая и посоветовала это сделать именно хирургически. В общем, операция прошла успешно. Виктория Булитко уже показала первые результаты. Однако только через месяц артистка сможет продемонстрировать, как теперь выглядит. Именно столько времени нужно, чтобы рана зажила.

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

"Рассказываю, с чего все началось. Меня беспокоила родинка на спине. Специалистка посмотрела, мы все сделали. А я говорю, что меня волнует родинка (на щеке), потому что она растет. Она говорит, что мы будем ее удалять не косметологически, а хирургически", - подытожила знаменитость.

