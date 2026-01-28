Нацотбор на "Евровидение-2026": букмекеры назвали вероятного победителя

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2026" / © eurovisionworld.com

Букмекеры назвали вероятного победителя Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

До нацотбора остались считанные дни. Уже 7 февраля станет известно, кто же будет представлять Украину на главной музыкальной сцене в Вене. Сейчас же еврофанаты ставят ставки, кто же победит на нацотборе. В букмекерских прогнозах лидирует известная певица, а именно Jerry Heil, которая претендует на победу с песней "CATHARTICUS (prayer)".

На второй строчке расположена артистка Monokate, которая участвует в нацотборе с композицией "ТУТ". На пятки ей наступает исполнительница LELÉKA с песней Ridnym.

Букмекерские ставки на победителя нацотбора на "Евровидение-2026" / © eurovisionworld.com

Стоит отметить, что это лишь букмекерский прогноз, который не всегда оправдывается. Кроме того, ставки букмекеров постоянно меняются.

Напомним, Национальный отбор на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля. За право представлять Украину на музыкальном конкурсе соревнуются 10 участников: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и "ЩукаРиба". Победителем станет тот, кто в сумме выберет наибольшее количество баллов от зрителей и судей.

Кстати, жюри нацотбора еще не рассекретили. А вот имена ведущих конкурса недавно уже объявили.