Путинские лозунги и кулаки: украинские дети на турнире в Польше столкнулись с агрессией поляков

В Польше на детском футбольном турнире затравили украинских детей, а польский тренер даже распускал руки против украинцев.

Детали скандала выяснял ТСН.ua.

Что произошло в Польше

В Польше прошел детско-юношеский турнир La Future Stars, в котором принимали участие команды U-16 львовского «Руха» и черкасского ЛНЗ.

В полуфинале «Рух» столкнулся с неадекватным поведением представителей польского футбольного клуба Ракув из города Ченстохова.

Директор Академии «Руха» Владимир Безубьяк в комментарии Sport.ua рассказал детали скандала. По его словам, жертвами провокаций Ракува стали не только его воспитанники.

«Другие украинские команды, которые играли раньше с „Ракувом“, а это наши одноклубники из ДЮСШ „Рух“ и ЛНЗ из Черкасс, предупредили нас, что в матчах с этим соперником могут быть провокации. Они столкнулись с неприятным поведением клуба из Ченстохова. Их представители выкрикивали оскорбительные слова в адрес украинцев и нашей страны, оправдывали военную агрессию России и их диктатора, показывали непристойные жесты», — возмущается тренер.

Безубьяк рассказывает, что в полуфинальной игре с «Раковым» его клуб столкнулся со словесной агрессией со стороны соперника и находился под психологическим давлением. Судейство тоже было в пользу польской команды.

Он уточнил, что такие провокации вели только представители «Ракува». С организаторами соревнований и другими польскими командами, с которыми играли украинцы, таких проблем не было.

«Мы неприятно удивлены тем, что к оскорблениямм прибегли не только дети, которые могли это сделать из-за своей юности и неосведомленности в вопросах политического контекста, но и тренеры „Ракува“. Я разговаривал с организаторами турнира перед этим матчем, говорил о том, что с этим соперником могут возникнуть неприятные моменты на поле и за его пределами. В то же время тренерский штаб Руха U-16 перед игрой также провел разговор с игроками, чтобы они не велись на подобные провокации и сохраняли спокойствие. И все же условия сложились так, что за 5 минут до конца поединка на поле произошла массовая потасовка. Аналогичная ситуация произошла и в матче Ракува и ЛНЗ. Это свидетельствует о ценностях клуба из Ченстохова, а точнее отсутствии уважения к своим соперникам и тотальном отсутствии профессиональной этики как воспитанников „Ракува“, так и тренеров», — отметил тренер.

Воспитанники «Движения»

Что говорят в ЛНЗ

Слова тренера «Руха» подтвердил генеральный директор ФК ЛНЗ Василий Каюк. Он заявил, что во время матча между командами академий имели место стычки.

Каюк подчеркнул, что такие провокации поляков особенно оскорбительны, ведь более 25 родителей воспитанников академии ФК ЛНЗ сегодня защищают наше государство от РФ.

«И любые проявления пренебрежения к этому неприемлемы и безнравственны. Компромиссов по вопросам безопасности детей, их достоинства и чести не существует. Для нас принципиально важно защищать наших детей от любых форм неуважения, дискриминации или агрессии — независимо от того, где это происходит: на футбольном поле или за его пределами», — говорит гендиректор.

По его словам, от клуба из Ченстохова раздавались оскорбительные возгласы в адрес украинцев и Украины, оправдывалась военная агрессия российской федерации и ее диктатора, а также демонстрировались непристойные жесты.

«Кроме того, мы стали свидетелями непрофессионального и агрессивного поведения со стороны отдельных представителей тренерского штаба, в частности тренера вратарей, который позволил себе физическое влияние наших академиков», — отметил Каюк.

ЛНЗ U16

Накажут ли польских игроков

Футбольный клуб ЛНЗ обратился с официальным письмом к ФК «Ракув». Также он в ближайшее время направит официальное обращение в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) с просьбой урегулировать ситуацию с Польской футбольной федерацией.

Что говорят организаторы

Как передает Sport.ua, представитель оргкомитета турнира La Future Stars Давид Ковальский прокомментировал поведение представителей польского Ракува.

«Хотим уточнить, что во время самого турнира оргкомитет не был официально проинформирован о каких-либо инцидентах, связанных с оскорблениями на расовой, политической или национальной почве во время матча. На тот момент ситуация воспринималась как спор на футбольной подоплеке, что не является редкостью в высококонкурентных матчах юношеских команд», — оправдывает представитель организаторов.

Он заверил, что организаторы La Future Stars приступили к внутренней проверке. В то же время Ковальский заявил, что хотя во время этого турнира велись прямые трансляции матчей, но записи якобы не сохранялись, что ограничивает возможность проанализировать конкретные моменты.

La Future Stars направил официальное письменное сообщение клуба «Ракув» Ченстохова и ожидает их ответ.

Также Ковальский подтвердил, что «Ракув» Ченстохова мог быть причастен к другим неспортивным инцидентам с участием игроков по крайней мере трех различных команд во время турнира.

Польский клуб все отрицает

Польское издание Igol публикует ответ «Ракува». Клуб считает опубликованные обвинения «ложными» и «вредящими имиджу академии и ее молодых игроков». Спикер клуба уверяет, что именно тренерский штаб черкасской и львовской команд неоднократно оскорблял поляков.

«В знак разочарования черкасской команды один из тренеров, после того как „Ракув“ забил гол, попытался подбить нашего праздновавшего гол игрока», — утверждает спикер.

Комментарии фанатов «Ракува» на этом сайте являются красноречивыми.

«Почему вы приглашаете украинцев и евреев в Польшу? Врагов держат на коротком поводке», — пишет один из комментаторов (скриншот на польском языке ниже).

Ранее детская футбольная команда из Харьковщины заявила, что столкнулась с буллингом во Львовской области.

«С трибун посыпались образы в сторону наших детей: „Вы фашисты“, „ваши мамы б**ди, а вы выбл**ки“, „такого никогда не будет, чтобы р*шисты здесь победили“. Хотя мы все общались по-украински», — рассказал харьковский депутат Максим Стифанищен.