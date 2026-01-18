Из Польши депортируют украинку, которая выругала переводчицу с русского

Фото полиции Польши.

Из Польши депортируют 56-летнюю украинку, которая во время допроса обругала переводчицу с русского языка.

Об этом сообщает полиция в Бельске-Подляском.

Инцидент произошел во время того, как следователи допрашивали украинку как свидетеля в уголовном производстве. Поскольку женщина не владела польским языком, офицеры пригласили на участие переводчицу русского языка.

Во время допроса гражданка Украины начала оскорблять переводчицу и использовать в ее адрес «вульгарную лексику». Поэтому украинку уже не выпустили из отделения полиции. Ее задержали сотрудники польской полиции и заключили под стражу. Женщине предъявили обвинение в образе человека, который «привлечен для оказания помощи государственным служащим во время и в связи с исполнением им служебных обязанностей».

Украинцы угрожал штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до одного года, но польские правоохранители передали женщину работниками Пограничной службы с ходатайством о ее немедленной депортации в Украину.

Ранее из Польши депортировали украинца, разместившего в Сети видеоролик с угрозами поджога из-за отмены финансовой помощи.