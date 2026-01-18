Поставки самолетов Украине: президент Чехии обсуждал это без согласования с правительством — МИД

Министр иностранных дел Чехии Петр Маценко раскритиковал президента Павела

Министр иностранных дел Чехии Петр Маценко выразил критику в адрес президента Петра Павела из-за комментариев о возможной быстрой поставке боевых самолетов Украине во время недавнего визита в Киев.

В программе Otázky Václava Moravce Маценко назвал действия главы государства «поведением слона в фарфоровом магазине», передает «Радио Свобода».

По словам министра, президент не согласовал свои заявления с правительством и не имеет полномочий давать подобные обещания самостоятельно. Маценко добавил, что подобные высказывания могут создать напряженность в коалиции и усложнить реальную передачу самолетов, поэтому вопрос требует обсуждения на коалиционном совете.

Сам Петр Павел отверг критику, подчеркнув, что Украина уже более полугода интересуется чешскими учебно-боевыми самолетами L-159, эффективными для борьбы с дронами. В отличие от предыдущих предложений на этот раз украинская сторона предложила выкуп самолетов, что могло бы ускорить процесс и быть выгодным для чешского производителя. Окончательное решение, по словам президента, остается за правительством.

Спикер Палаты депутатов Томио Окамура заявил, что слова президента были редактированы украинскими медиа и затем распространены в Чехии без уточнений. Бывший министр иностранных дел Ян Липовский назвал ситуацию «неудачной», указав на нехватку координации между президентом и правительством.

Ранее бывшая министерка обороны Яна Чернохова отметила, что все имеющиеся самолеты L-159 нужны чешской армии, и избыточной техники для передачи Украине пока нет.

Напомним, 16 января президент Павел в Киеве заявил о возможности поставки «в ближайшее время» средних боевых самолетов, способных сбивать дроны. Он отметил, что Чешская Республика может относительно быстро обеспечить Украину такими самолетами и выразила надежду на успешное решение вопроса.