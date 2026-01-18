Із Польщі депортують українку, яка вилаяла перекладачку з російської

Фото поліції Польщі.

Реклама

З Польщі депортують 56-річну українку, яка під час допиту облаяла перекладачку з російської мови.

Про це повідомляє поліція в Більську-Підляському.

Інцидент стався під час того, як слідчі допитували українку як свідка у кримінальному провадженні. Оскільки жінка не володіла польською мовою, офіцери запросили до участі перекладачку російської мови.

Реклама

Під час допиту громадянка України почала ображати перекладачку та вживати на її адресу «вульгарну лексику». Тому українку уже не випустили з відділку поліції. Її затримали співробітники польської поліції та взяли під варту. Жінці висунули звинувачення в образі людини, яку «залучили для надання допомоги державним службовцям під час та у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків».

Українці загрожував штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до одного року, але польські правоохоронці передали жінку працівниками Прикордонної служби з клопотанням про її негайну депортацію до України.

Раніше з Польщі депортували українця, який розмістив у Мережі відеоролик з погрозами підпалу через скасування фінансової допомоги.