Сибига ответил на заявления Польши об "Украине с Бандерой" в ЕС

Сибига о заявлениях из Польши / © Associated Press

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления польских политиков, что якобы «Украина с Бандерой никогда не будет в ЕС».

Об этом говорилось в его интервью Европейской правде.

«Во-первых, нам никто не будет диктовать нашу историю. Это фундаментально. Это наша история и наше государство», — отметил он.

При этом Сибига отметил позитивную динамику сотрудничества с Польшей в деликатных исторических вопросах.

«Мы добились значительного прогресса в очень чувствительных исторических темах. И я от этого искренне доволен», — добавил он.

Особо министр отметил поисковые работы и эксгумацию. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает беспрепятственное проведение таких работ, и разрешения на них предоставляются с обеих сторон.

Никаких препятствий для эксгумации не должно быть, не должно быть и не будет. Все жертвы заслуживают чести и памяти», — подчеркнул глава МИД.

Напомним, Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС. Вицепремьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о «случаях, когда каким-либо образом топталось доброе имя Польши или предпринимались попытки прославлять Бандеру».

Волынская трагедия и заявления Польши

Напомним, Волынская трагедия 1943 года, известная в Польше как «Волынская резня» — одно из самых ужасных проявлений насилия против польского населения региона во время Второй мировой войны. В Польше эти события рассматриваются отдельно от других военных преступлений того времени.

Ранее бывший президент Польши Анджей Дуда заявлял, что большинство украинцев не знакомо с историей Волынской трагедии и выразил обеспокоенность из-за присутствия у некоторых украинцев символики, связанной с Бандерой.

Дуда отмечал, что поляки погибли «от рук украинских националистов» и отмечал, что страна «вправе знать, где похоронены жертвы, чтобы почтить их память, помолиться на могилах и поставить свечи».