- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1361
- Время на прочтение
- 2 мин
ЗАЭС и территории Украины: Зеленский готов на переговоры с Путиным — Сибига
Президент Украины готов на прямые переговоры с Путиным для урегулирования ситуации с территориями и Запорожской АЭС. Также Сибига уточнил, что участие Лаврова в процессе пока не предусмотрено, ключевые договоренности поддерживают США и ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский готов провести переговоры с Владимиром Путиным для согласования ключевых вопросов по территориям Украины и Запорожской АЭС.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью «Европейской правде», подчеркнув, что именно эти темы остаются не согласованными в нынешнем мирном процессе.
По словам Сибиги, последние трехсторонние переговоры в Абу-Даби показали изменения в составе российской делегации и более фокусированный подход в переговорах. Отдельно обсуждались параметры остановки огня, мониторинг, верификация и временные рамки действий.
«Для решения вопросов территорий и ЗАЭС президент готов встретиться с Путиным и обсуждать их напрямую», — подчеркнул министр.
При этом Украина отмечает, что любые двусторонние договоренности должны учитывать участие США и поддержку европейских партнеров. Основные элементы гарантий безопасности должны быть юридически обязывающими, а присутствие иностранных войск будет только в условиях американского «бекстопа».
Мирный план и гарантии безопасности
Сибига рассказал, что обсуждается 20-точечная рамка мирного плана. Документ пока носит двусторонний характер, подписание плана предполагает участие США и консультации с ЕС.
Ключевым принципом является то, что фундаментальные вопросы безопасности Украины должны быть юридически закреплены. Речь идет не только о военных гарантиях, но и об экономических стимулах для инвесторов, включая присутствие западных войск на территории Украины в случае необходимости.
ЕС, НАТО и стратегическая автономия
Министр подтвердил, что вступление Украины в НАТО остается приоритетом, а членство в ЕС является ключевым элементом гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Украина усиливает взаимодействие со странами ЕС и вносит свой вклад в европейскую безопасность.
«Без Украины Европа не сможет защитить себя от возможной российской агрессии», — подчеркнул Сибига.
Он также добавил, что роль Украины в формировании европейской стратегической автономии растет.
Отношения с Беларусью и Молдовой
Сибига объяснил, что режим Лукашенко является соучастником российской агрессии, предоставляя свою территорию для атак на Украину. Украина готовит юридические основания для привлечения белорусского режима к ответственности, включая санкции в отношении причастных лиц и компаний.
В то же время, Украина продолжает поддержку демократической оппозиции Беларуси и активную помощь Молдове в вопросах Приднестровья, в частности по восстановлению территориальной целостности и безопасности.
Ранее Белый дом оценил переговоры Украины и России в Абу-Даби и сделал заявление об главе РФ Путине. Там назвали трехстороннюю встречу в ОАЭ исторической. А также одолевали, что президент США Дональд Трамп остается непосредственно вовлеченным в процесс урегулирования войны и регулярно получает доклады от своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, а также от советника Джареда Кушнера.