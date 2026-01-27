Президент Украины готов обсуждать ключевые неувязки с Путиным / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести переговоры с Владимиром Путиным для согласования ключевых вопросов по территориям Украины и Запорожской АЭС.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью «Европейской правде», подчеркнув, что именно эти темы остаются не согласованными в нынешнем мирном процессе.

По словам Сибиги, последние трехсторонние переговоры в Абу-Даби показали изменения в составе российской делегации и более фокусированный подход в переговорах. Отдельно обсуждались параметры остановки огня, мониторинг, верификация и временные рамки действий.

Реклама

«Для решения вопросов территорий и ЗАЭС президент готов встретиться с Путиным и обсуждать их напрямую», — подчеркнул министр.

При этом Украина отмечает, что любые двусторонние договоренности должны учитывать участие США и поддержку европейских партнеров. Основные элементы гарантий безопасности должны быть юридически обязывающими, а присутствие иностранных войск будет только в условиях американского «бекстопа».

Мирный план и гарантии безопасности

Сибига рассказал, что обсуждается 20-точечная рамка мирного плана. Документ пока носит двусторонний характер, подписание плана предполагает участие США и консультации с ЕС.

Ключевым принципом является то, что фундаментальные вопросы безопасности Украины должны быть юридически закреплены. Речь идет не только о военных гарантиях, но и об экономических стимулах для инвесторов, включая присутствие западных войск на территории Украины в случае необходимости.

Реклама

ЕС, НАТО и стратегическая автономия

Министр подтвердил, что вступление Украины в НАТО остается приоритетом, а членство в ЕС является ключевым элементом гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Украина усиливает взаимодействие со странами ЕС и вносит свой вклад в европейскую безопасность.

«Без Украины Европа не сможет защитить себя от возможной российской агрессии», — подчеркнул Сибига.

Он также добавил, что роль Украины в формировании европейской стратегической автономии растет.

Отношения с Беларусью и Молдовой

Сибига объяснил, что режим Лукашенко является соучастником российской агрессии, предоставляя свою территорию для атак на Украину. Украина готовит юридические основания для привлечения белорусского режима к ответственности, включая санкции в отношении причастных лиц и компаний.

Реклама

В то же время, Украина продолжает поддержку демократической оппозиции Беларуси и активную помощь Молдове в вопросах Приднестровья, в частности по восстановлению территориальной целостности и безопасности.

Ранее Белый дом оценил переговоры Украины и России в Абу-Даби и сделал заявление об главе РФ Путине. Там назвали трехстороннюю встречу в ОАЭ исторической. А также одолевали, что президент США Дональд Трамп остается непосредственно вовлеченным в процесс урегулирования войны и регулярно получает доклады от своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, а также от советника Джареда Кушнера.