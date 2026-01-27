Пенсионная реальность 2026: кому обещают повышение до 6000 грн и почему выжить на нынешние выплаты невозможно

ТСН.ua выяснил, сколько сейчас получают пожилые люди, почему Молдова начала нас опережать и какие неприятные сюрпризы ждут нынешней молодежи. / © ТСН.ua

В Украине пенсионеры остаются одним из самых уязвимых слоев населения. И хотя с 1 января выплаты несколько выросли, людям пожилого возраста, особенно тем, кто не имеет помощи от детей или родственников, очень тяжело выжить. Ведь простая пенсия по возрасту составляет около 3-4 тыс. грн — меньше прожиточного минимума. Однако правительство обещает повышение пенсий вдвое — до 6 тысяч грн.

ТСН.ua собрал все, что известно о потенциальном повышении пенсий, чего ожидать пенсионерам в ближайшее время и какова ситуация с пенсиями в других странах.

Какое количество пенсионеров насчитывается в Украине и сколько они получают

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2026 года в Украине зарегистрировано 10,2 миллиона пенсионеров, из которых 2,8 млн работают.

72,76% пенсионеров получают пенсию по возрасту, 14,7% — по инвалидности, 6,92% — в случае потери кормильца, 5,07% — за выслугу лет.

В целом средняя пенсия с января 2025-го по январь 2026-го выросла с 5 789,05 до 6 544,62 грн, или на 13,05%.

На начало 2026 средний размер пенсии в Украине составляет 6 тыс. 544,62 грн. У продолжающих работать пенсионеров средняя пенсия немного выше — 7 тыс. 160,1 грн.

Наибольшая доля пенсионеров — 31,06% — получает пенсию в размере от 3001 до 4000 гривен .

Еще 29,64% имеют выплаты в пределах от 5001 до 10 000 гривен .

Пенсию от 4001 до 5000 гривен получают 20,21% украинцев.

Более 10 000 гривен ежемесячно выплачивают 15,41% пенсионеров.

До 3000 гривен получают 3,68% человек.

Что можно купить за эти деньги

Как подсчитали в Finance.ua, «львиную долю» пенсии съедают коммунальные услуги. За газ, электроэнергию, воду, отопление приходится платить от 2 до 3 тыс. грн ежемесячно, и это без учета пиковых зимних начислений. Особо не спасают даже субсидии.

«Минимальный продуктовый набор, включающий хлеб, крупы, молоко, овощи, фрукты, яйца и хотя бы минимальные порции мяса, стоит по меньшей мере 2 500-3 тыс. грн в месяц», — подсчитали в издании

И это — без кафе и ресторанов, которые рекомендовал украинцам экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.

Еще один важный расход для пенсионеров — лекарство. Те, кто покупал недавно лекарства, могли заметить, что цены на них, кажется, растут чуть ли не по дням.

В среднем на медикаменты пожилые люди тратят от 500 до 1500 грн в месяц. Для тех, кто имеет хронические заболевания или нуждается в специальном лечении, эта сумма может быть значительно выше.

Добавьте сюда еще расходы: на транспорт, мобильную связь, средства гигиены, бытовую химию, необходимую одежду и обувь.

Поэтому, как видим, средней, а тем более минимальной пенсии, не может хватить украинцу для покрытия даже самых необходимых базовых потребностей.

Украинцам обещают перечислить пенсии

Кабинет министров работает над тем, чтобы поднять пенсию до 6 тыс. грн. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин.

По его словам, повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие реформы солидарной системы. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может вырасти почти в два раза.

Министр объясняет: главная идея реформы — тот, кто много работал и делал отчислений в солидарную систему, должен получить больше, чем сейчас.

«Наше предложение, что мы меньше 6 тысяч платить никому не будем», — говорит Улютин.

Кто должен оплачивать эти пенсии

Как отмечает Kyiv School of Economics, в Украине демографическая ситуация такова, что количество работающих (16 млн) и пенсионеров (12 млн.) почти совпадает. Выходит где-то 1,3 работающих на 1 пенсионера (а если считать только работающих, уплачивающих социальный взнос (а это 12 млн.), соотношение падает до 1:1).

Однако нормально соотношение, когда на одного пенсионера приходится минимум 1,5 работника.

Сейчас в Украине солидарная пенсионная система. Это значит, что люди, которые сейчас работают и отчисляют вклад в Пенсионный фонд, финансируют пенсионеров.

В KSE предполагают, что нарастающий переход на индивидуальную систему страховых отчислений применить нельзя, потому что некому будет платить пенсии пожилым людям.

«Старики уже не смогут перейти на эту систему, у них чаще всего нет постоянных доходов, из которых они могли бы делать отчисления, они уже прошли этот этап жизни. Поэтому нужен переходный период, когда государство частично финансирует пенсионеров, но люди, которые сейчас производят отчисления в Пенсионный фонд, государственной системой пенсий пользоваться уже не смогут. Им нужно работать и отчислять себе на индивидуальные пенсии», — советуют экономисты.

Что делать молодежи и будет ли когда-нибудь у них пенсия

Ранее мы писали, что если нынешние 45–50-летние еще имеют шанс выйти на пенсию в 60 лет, то среди 10 лет старше таких будет через одного.

Адвокат Елена Воронкова в своей статье советует молодым украинцам уже задуматься о своей старости.

«Если сейчас молодые люди в возрасте 18–30 лет очень часто не задумываются о своем пенсионном будущем, то те же люди через 20 лет могут столкнуться с довольно неприятной ситуацией, что они достигли пенсионного возраста, а вот стажа для пенсии у них нет. И в этом случае они предстанут перед выбором: ждать еще несколько лет для получения соответствующих условий для назначения или „докупать“ себе страховой стаж. При этом стоимость каждого месяца стажа будет рассчитываться уже по будущим показателям, и нет гарантии, что в то время еще будет такая возможность», — пишет автор.

Эксперт советует работать официально, платить взносы или следить, чтобы организация/предприятие, где лицо трудоустроено, платила их за нее.

Пенсии в других странах

В Европе самые высокие показатели зафиксированы в таких странах:

Исландия: €38 031 в год .

Люксембург: €34 413 в год (самый высокий показатель среди стран ЕС).

Швейцария

Норвегия

Меньше среди стран ЕС, получают:

Турция: €3377 в год.

Болгария: €4479 в год.

Балканские и страны Балтии.

Так, в 2025 году в Болгарии минимальная пенсия в стране составляет 322 евро в месяц.

Понятно, что страны Западной Европы и Польша вырвались далеко вперед от Украины в вопросе обеспечения своих граждан. Например, по состоянию на 2025 г. минимальная пенсия в Польше составила 1878 злотых в месяц (21319 грн).

И перспектива того, что разрушенной войной стране, даже в случае перемирия, удастся догнать их, пока остается призрачной.

Поэтому интересно узнать, какова пенсия на Западе, примерно с одинаковым до нашего уровня экономическим развитием.

Так, в соседней Молдове полная минимальная пенсия по возрасту после 1 апреля 2025 и до 1 апреля 2026 составляет 3055,65 лея (7547 грн).

Неполная пенсия для тех, кто не имеет полного стажа, рассчитывается пропорционально отработанным годам, но не может быть меньше половины от полной — то есть 1527,82 лея (3773 грн)

Граждане Молдовы, имеющие страховой стаж не менее 40 лет, получают минимальную пенсию в размере 3300 леев (8151 грн).

Поэтому, как видим, Молдова, которая долгое время была беднее Украины, уже начинает нас опережать.

А вот в Казахстане минимальный размер базовой пенсии в 2026 году составляет 35 596 тенге (2135 грн). Минимальная солидарная пенсия (для которой нужно хотя бы полгода стажа) в 2026 году составляет 69049 тенге (4142.94 грн).

То есть, ситуация более-менее схожа с Украиной. Причем северный агрессор пока не решил забрать у казахстанцев «исконно-русский» Байконур или Павлодар.

В Грузии есть возрастная дифференциация пенсий и дифференциация по месту жительства. Люди старше 70 лет или живущие высоко в горах получают больше.

Так, пенсия грузин в возрасте 70 лет+ в 2026 году составит 495 лари (7387 грн). Пенсия той же категории в высокогорных населенных пунктах составит около 594 лари (8865 грн).

Пенсия для лиц до 70 лет составит 370 лари (5522 грн), а в горных населенных пунктах она составит 444 лари (6626 грн).

Средняя пенсия в Армении в I полугодии 2025 г. составила 49032 драма (около $127 или 5163 грн).

