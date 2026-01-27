- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
Сибіга відповів на заяви Польщі про "Україну з Бандерою" в ЄС
Український міністр наголосив, що Київ досяг прогресу з Польщею в чутливих історичних питаннях і підтримує здійснення ексгумацій.
Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви польських політиків, що нібито «Україна з Бандерою ніколи не буде в ЄС».
Про це йшлося в його інтерв’ю «Європейській правді».
«По-перше, нам ніхто не диктуватиме нашу історію. Це фундаментально. Це наша історія та наша держава», — зазначив він.
При цьому Сибіга наголосив на позитивній динаміці співпраці з Польщею у делікатних історичних питаннях.
«Ми досягли значного прогресу в дуже чутливих історичних темах. І я від цього щиро задоволений», — додав він.
Особливо міністр наголосив на пошукових роботах та ексгумації. За його словами, президент України Володимир Зеленський підтримує безперешкодне проведення таких робіт, і дозволи на них надаються з обох сторін.
«Жодних перешкод для ексгумації не має бути, не повинно бути і не буде. Всі жертви заслуговують на вшанування та пам’ять», — підкреслив очільник МЗС.
Нагадаємо, Польща пригрозила заблокувати вступ України до ЄС. Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про «випадки, коли будь-яким чином топталося добре ім’я Польщі або робилися спроби прославляти Бандеру».
Волинська трагедія і заяви Польщі
Нагадаємо, Волинська трагедія 1943 року, відома у Польщі як «Волинська різанина» — один із найжахливіших проявів насильства проти польського населення регіону під час Другої світової війни. У Польщі ці події розглядають окремо від інших воєнних злочинів того часу.
Раніше колишній президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що більшість українців не знайома з історією Волинської трагедії, і висловив стурбованість через присутність у деяких українців символіки, пов’язаної з Бандерою.
Дуда зазначав, що поляки загинули «від рук українських націоналістів» та наголошував, що країна «має право знати, де поховані жертви, щоби вшанувати їх пам’ять, помолитися на могилах і поставити свічки».