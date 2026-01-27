Сибіга відповів на заяви Польщі про "Україну з Бандерою" в ЄС

Сибіга про заяви з Польщі / © Associated Press

Реклама

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви польських політиків, що нібито «Україна з Бандерою ніколи не буде в ЄС».

Про це йшлося в його інтерв’ю «Європейській правді».

«По-перше, нам ніхто не диктуватиме нашу історію. Це фундаментально. Це наша історія та наша держава», — зазначив він.

Реклама

При цьому Сибіга наголосив на позитивній динаміці співпраці з Польщею у делікатних історичних питаннях.

«Ми досягли значного прогресу в дуже чутливих історичних темах. І я від цього щиро задоволений», — додав він.

Особливо міністр наголосив на пошукових роботах та ексгумації. За його словами, президент України Володимир Зеленський підтримує безперешкодне проведення таких робіт, і дозволи на них надаються з обох сторін.

«Жодних перешкод для ексгумації не має бути, не повинно бути і не буде. Всі жертви заслуговують на вшанування та пам’ять», — підкреслив очільник МЗС.

Реклама

Нагадаємо, Польща пригрозила заблокувати вступ України до ЄС. Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про «випадки, коли будь-яким чином топталося добре ім’я Польщі або робилися спроби прославляти Бандеру».

Волинська трагедія і заяви Польщі

Нагадаємо, Волинська трагедія 1943 року, відома у Польщі як «Волинська різанина» — один із найжахливіших проявів насильства проти польського населення регіону під час Другої світової війни. У Польщі ці події розглядають окремо від інших воєнних злочинів того часу.

Раніше колишній президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що більшість українців не знайома з історією Волинської трагедії, і висловив стурбованість через присутність у деяких українців символіки, пов’язаної з Бандерою.

Дуда зазначав, що поляки загинули «від рук українських націоналістів» та наголошував, що країна «має право знати, де поховані жертви, щоби вшанувати їх пам’ять, помолитися на могилах і поставити свічки».