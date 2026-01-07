- Дата публікації
Чи поступиться Україна територіями — результати резонансного опитування у Польщі
63% польських респондентів прогнозують територіальні поступки України.
Рівень оптимізму серед польського суспільства щодо результатів російсько-української війни впав до історичного мінімуму.
Згідно з останнім опитуванням центру CBOS, переважна більшість громадян Польщі вважає, що Україна не зможе повернути всі свої землі, йдеться на Polsat News.
Історичний мінімум оптимізму: результати опитування поляків
Соціологи зазначають, що від листопада до грудня 2025 року настрої в Польщі суттєво погіршилися. Наразі думки респондентів розподілилися так.
Територіальні поступки
63% опитаних переконані, що Україна буде змушена відмовитися від частини територій (це на 3% більше, ніж торік у вересні).
Захоплення всієї країни
Частка тих, хто вірить у повну окупацію України Росією, зросла до 8%. Це вдвічі більше за попередні середні показники (2–4%).
Оптимістичний сценарій
Лише 6% вірять у відхід РФ до кордонів 24 лютого 2022 року і тільки 2% сподіваються на повне звільнення територій, включно з Кримом та Донбасом (кордони 1991 року).
Додаткові настрої у Польщі
Опитування також підсвітило інші тривожні тенденції в польському суспільстві.
Тривалість війни
Більшість поляків не вірить, що бойові дії закінчаться протягом 2026 року.
Фінансування оборони
Понад 50% громадян висловлюються проти запровадження спеціального податку для прискореної модернізації власної армії попри загрози безпеці.
Дослідження проводилося методом інтерв’ю від 27 листопада до 8 грудня 2025 року. В ньому взяли участь 948 осіб. Соціологи підкреслюють, що за весь час повномасштабного вторгнення це найнижчий показник віри в перемогу України серед мешканців Польщі.
Нагадаємо, Польща не відправлятиме війська до України. Голова польського уряду Дональд Туск повідомив, що країна відіграватиме провідну роль у логістичному та організаційному забезпеченні України та держав, які розгортатимуть сили на її території.