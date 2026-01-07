ТСН у соціальних мережах

Світ
1107
Чи поступиться Україна територіями — результати резонансного опитування у Польщі

63% польських респондентів прогнозують територіальні поступки України.

Віра Хмельницька
Чи поступиться Україна територіями — результати резонансного опитування у Польщі

Більшість поляків вважає, що Україна втратить території / © Getty Images

Рівень оптимізму серед польського суспільства щодо результатів російсько-української війни впав до історичного мінімуму.

Згідно з останнім опитуванням центру CBOS, переважна більшість громадян Польщі вважає, що Україна не зможе повернути всі свої землі, йдеться на Polsat News.

Історичний мінімум оптимізму: результати опитування поляків

Соціологи зазначають, що від листопада до грудня 2025 року настрої в Польщі суттєво погіршилися. Наразі думки респондентів розподілилися так.

Територіальні поступки

63% опитаних переконані, що Україна буде змушена відмовитися від частини територій (це на 3% більше, ніж торік у вересні).

Захоплення всієї країни

Частка тих, хто вірить у повну окупацію України Росією, зросла до 8%. Це вдвічі більше за попередні середні показники (2–4%).

Оптимістичний сценарій

Лише 6% вірять у відхід РФ до кордонів 24 лютого 2022 року і тільки 2% сподіваються на повне звільнення територій, включно з Кримом та Донбасом (кордони 1991 року).

Додаткові настрої у Польщі

Опитування також підсвітило інші тривожні тенденції в польському суспільстві.

Тривалість війни

Більшість поляків не вірить, що бойові дії закінчаться протягом 2026 року.

Фінансування оборони

Понад 50% громадян висловлюються проти запровадження спеціального податку для прискореної модернізації власної армії попри загрози безпеці.

Дослідження проводилося методом інтерв’ю від 27 листопада до 8 грудня 2025 року. В ньому взяли участь 948 осіб. Соціологи підкреслюють, що за весь час повномасштабного вторгнення це найнижчий показник віри в перемогу України серед мешканців Польщі.

Нагадаємо, Польща не відправлятиме війська до України. Голова польського уряду Дональд Туск повідомив, що країна відіграватиме провідну роль у логістичному та організаційному забезпеченні України та держав, які розгортатимуть сили на її території.

