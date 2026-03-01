Що чекає на Іран після загибелі Алі Хаменеї: розбір CNN

Алі Хаменеї / © Associated Press

Падіння режиму Хаменеї може стати найбільш значущою політичною подією в історії Ірану від 1979 року. Однак усунення верхівки порушує критичне питання: чи призведе це до демократичних реформ, чи спровокує хаос і ще жорсткіші репресії з боку залишків Корпусу вартових ісламської революції.

Про це пише CNN.

«Для Трампа ця операція є спробою розв’язати „іранське питання“, яке мучило всіх його попередників протягом 47 років. Президент стверджує, що діє заради майбутньої безпеки, оскільки іранський режим був ослаблений внутрішньою нестабільністю, економічною кризою та поразками своїх проксі-груп, таких як ХАМАС і „Хезболла“. Це створило „вікно можливостей“, яке Вашингтон та Єрусалим вирішили використати для знищення режиму саме зараз», — зазанчають журналісти.

Проте аналітики застерігають від надмірного оптимізму. Досвід воєн в Іраку та Афганістані показує, що початкові воєнні успіхи США часто змінювалися багаторічним «болотом».

«Існує загроза, що замість демократії Іран порине в анархію, громадянську війну або розпад на ворогуючі угруповання, що спровокує масштабну кризу біженців і дестабілізує весь регіон. Навіть якщо Трамп розраховує на швидку перемогу, іранська сторона заявляє про готовність до тривалого опору. Найбільша іронія полягає в тому, що президент, який будував свою політику на відмові від „вічних війн“, власноруч втягнув США у новий масштабний конфлікт, результат якого може визначати світову політику на десятиліття вперед», — додали у медіа.

Смерть верховного лідера Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув у результаті операції США та Ізраїлю.

Повідомляється, що верховного лідера Ірану вбили на робочому місці в його резиденції, коли розпочалася американсько-ізраїльська атака.

Уряд країни оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та сім днів загальнонаціональних вихідних.

Джерела Reuters в Ірані повідомляють, що незадовго до початку авіаударів Хаменеї провів зустріч із Шамхані та чинним секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані в засекреченому місці.

За інформацією американської розвідки, спочатку планувалося, що зустріч відбудеться ввечері суботи в Тегерані. Однак ізраїльські спецслужби з’ясували, що її перенесли на суботній ранок.

У відповідь США та Ізраїль пришвидшили початок операції, щоб зберегти ефект раптовості і не допустити, аби іранський лідер зміг зникнути з поля зору.

Алі Хаменеї був найвищим лідером Ірану від 1989 року. Йому було 86 років.