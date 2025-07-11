Волинська трагедія: що сказав Дуда у День пам’яті в Польщі

Польща вперше вшанувала Волинську трагедію: головні заяви Дуди / © Associated Press

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У п’ятницю, 11 липня, Польща вперше офіційно вшанувала День пам’яті жертв Волинської трагедії. Президент Анджей Дуда виступив із заявою. Він згадав масові вбивства поляків у 1943 році, наголосивши, що тоді були «вбиті поляки лише за свою національність».

Про це він заявив у соцмережі X.

«Беззахисні жертви» та право на гідне поховання

Дуда зазначив, що «від рук українських націоналістів загинули наші беззахисні земляки — звичайні люди, цивільні, невинні жертви, яких часто вбивали в церквах під час недільних мес».

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Президент Польщі також підкреслив, що країна «має право знати, де поховані жертви, щоби вшанувати їх пам’ять, помолитися на могилах і поставити свічки». Він додав, що право на гідне прощання є «важливою частиною примирення».

Анджей Дуда закликав до «щирих і зрілих відносин між українцями та поляками, які мають будуватися на історичній правді». Він підсумував: «Пам’ять і правда не повинні роз’єднувати, якщо ведуть до спільного розуміння, примирення та турботи про спільне майбутнє».

Ця заява підкреслює прагнення Польщі до вшанування пам’яті жертв, водночас наголошуючи на важливості примирення та будівництва майбутніх відносин між двома народами на основі історичної правди.

Нагадаємо, Волинська трагедія, чи «Волинська різанина», як її називають у Польщі, сталася 1943 року на Волині. У Польщі розглядають її окремо від решти подій Другої світової війни та передвоєнного періоду.

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Польський президент Анджей Дуда заявив, що більша частина українського суспільства не знає історію Волинської трагедії, та висловив обурення, що в Україні його зустрічають люди з «пов’язками в бандерівських кольорах».

А під час розмови з Володимиром Зеленським Анджей Дуда отримав від нього щире зізнання щодо незнання про Волинську трагедію та злочини проти поляків, адже, за словами Зеленського, «цьому не навчали в школі».