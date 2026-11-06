Яке церковне свято в Україні 13 листопада

Церковне свято 13 листопада / © Pixabay

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13 листопада (26 листопада), в православному календарі день пам’яті святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського. Святий Іван Златоустий народився близько 347 року в Антіохії — одному з найбільших міст Римської імперії, розташованому на території сучасної Туреччини. Його батько Секунд був військовим високого рангу, а мати Анфуса вирізнялася побожністю та відданістю родині. Після смерті чоловіка вона самостійно виховувала сина й доньку, присвятивши їхньому навчанню та вихованню значну частину свого життя.

Іван здобув ґрунтовну освіту, вивчав філософію, літературу та риторику. Його наставником був відомий античний ритор Ліваній, який навчав молодого чоловіка мистецтва переконливого мовлення. Завдяки цим знанням Іван міг зробити успішну кар’єру в суспільному житті, однак поступово його дедалі більше цікавили християнська віра та Святе Письмо.

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Важливий вплив на формування його духовних переконань мав єпископ Мелетій Антіохійський. Після хрещення Іван почав поглиблено вивчати християнське вчення, а згодом долучився до церковного служіння.

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Після смерті матері Іван вирішив присвятити себе аскетичному життю. Він прагнув зосередитися на молитві, читанні Святого Письма та духовному вдосконаленні. Частину цього періоду майбутній святитель провів у гірській місцевості поблизу Антіохії, де жив у суворих умовах і практикував тривале усамітнення.

Аскетичні подвиги серйозно позначилися на його здоров’ї, тому Іван був змушений повернутися до міста. Проте він не відмовився від чернечого духу, стриманості та постійної духовної праці.

381 року Івана висвятили на диякона, а близько 386 року — на пресвітера. Саме в цей період розкрився його талант проповідника. Він регулярно виголошував проповіді, пояснював складні біблійні тексти й допомагав вірянам застосовувати християнське вчення в повсякденному житті.

Близько 398 року Івана Златоустого обрали архієпископом Константинополя — столиці Східної Римської імперії. На цій посаді він отримав значні церковні повноваження, але водночас зіткнувся зі складними політичними обставинами та відповідальністю за життя великої християнської громади.

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У своїх проповідях Іван Златоустий часто звертався до теми соціальної нерівності. Він засуджував жадібність, несправедливе ставлення до бідних і байдужість заможних людей до чужої скрути. Такі погляди викликали невдоволення серед впливових представників суспільства, які не бажали чути відкритої критики власного способу життя.

403 року церковний собор, скликаний за участю противників архієпископа, усунув його з посади та постановив відправити у вигнання. Проте невдовзі Івана повернули до Константинополя. За церковним переданням, цьому передували сильний суспільний спротив і землетрус, який налякав імператорський двір.

Після усунення з кафедри Івана Златоустого відправили спочатку до Кукуса у Вірменії. Попри важкі умови, погіршення здоров’я та віддаленість від своєї громади, він продовжував духовну діяльність.

Святий Іван Златоустий помер 14 вересня 407 року поблизу Коман у Понті. За церковним переданням, його останніми словами були: «Слава Богу за все!». Ці слова стали одним із найвідоміших свідчень його духовної витривалості та довіри до Бога.

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Церковне свято в Україні 13 листопада за старим календарем

За старим календарем 13 листопада в Україні вшановували пам’ять преподобних Спиридона і Никодима. Преподобний Спиридон прийшов до монастиря вже в зрілому віці й виконував послух просфорника — випікав хліб для Божественної літургії. Його помічником був преподобний Никодим. За церковним переказом, вони сумлінно працювали, молилися та дотримувалися чернечих обітниць. За переказами, одного разу в монастирській пекарні спалахнула пожежа, і Спиридон загасив полум’я за допомогою своєї мантії, яка залишилася неушкодженою. Цю подію в церковній традиції вважають одним із чудес святого.

Прикмети 13 листопада

Народні прикмети 13 листопада / © pexels.com

Ясно й сонячно — найближчими днями очікували сильного поривчастого вітру.

Горобці голосно цвірінькають — до потепління.

Не чути горобців — незабаром можуть настати морози.

Що не можна робити 13 листопада

13 листопада не варто говорити неправду, позичати гроші чи речі або брати їх у борг, адже, за прикметами, такі вчинки можуть накликати фінансові труднощі й позбавити оселю добробуту. Не радять цього дня й приймати винагороду за виконану роботу: вважається, що безкорисливість, яку уособлював святитель, слід шанувати й наслідувати.

Що можна робити 13 листопада

До святого Івана Златоустого віряни моляться, коли потребують підтримки в навчанні, одужання від тяжких недуг, поліпшення матеріального становища чи злагоди між рідними. Також його просять про справедливість у випадках обману, шахрайства та хабарництва.

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