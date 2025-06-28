Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи та пояснив, за що

Зеленський і Дуда / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський 28 червня нагородив свого колегу з Польщі Анджея Дуду орденом Свободи.

В указі президента повідомляється, що Дуда отримав нагороду за його особистий внесок у зміцнення співпраці між Україною та Польщею, а також за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Дуда взяв участь в урочистостях до Дня Конституції України в Києві, зокрема був присутній на нагородженні українських військових державними нагородами.

Реклама

Президент Зеленський у своїй промові зазначив, що на Площі Конституції у Києві є Алея сміливості, де написані імена тих, хто перебував з Україною від самого початку повномасштабного вторгнення Росії і залишається до цього часу.

«Серед таких людей — Анджей Дуда, президент Польщі. Він відзначений одним з перших на Алеї сміливості і він продовжує бути з нами, і сьогодні він саме тут. І я дуже радий, що ти сьогодні тут, дорогий друже. В перший місяць війни ми щодня і щоночі були на постійному зв’язку 24/7. І коли поляки допомагали багатьом нашим українцям. Коли ми відкривали перший хаб в Жешуві — я це дуже добре пам’ятаю — звідки потім доправлялася така важлива зброя, такий важливий порятунок, така важлива допомога для нашої армії, для всього нашого народу, аби вистояти, аби жити і мати можливість стояти сьогодні тут», — сказав Зеленський на Софійській площі.

Орден Свободи — це найвищий орден України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства.

Нагадаємо, Анджей Дуда у День Конституції України, 28 червня, приїхав до Києва. Варто зазначити, що це найімовірніше прощальний візит Анджея Дуди до України. У серпні він покине пост президента Польщі.

Реклама

На початку червня Дуда повідомив Володимиру Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну.