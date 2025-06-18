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Загроза для НАТО: Дуда зробив попередження щодо навчань "Захід-2025"
Попри заяви про скорочення масштабу російсько-білоруських навчань «Захід-2025», Анджей Дуда попереджає про потенційну загрозу.
НАТО повинне бути готовим до всіх видів загроз з боку Росії, особливо до цьогорічних військових навчань «Захід-2025». Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на засіданні Ради національної безпеки.
Про це повідомляє Укрінформ.
За словами польського лідера, питання російської загрози обов’язково підніматиметься на саміті НАТО і постійно буде на порядку денному. Дуда підкреслив, що імперська політика Росії становить загрозу для європейської частини Альянсу, а наближення анонсованих навчань «Захід-2025» є важливим моментом. Він нагадав, що попередні маневри «Захід-2021» чотири роки тому стали поштовхом до повномасштабної агресії Росії проти України та подальшого розміщення частини російських сил ближче до кордонів Польщі.
«Вважаю, що на це потрібно звернути увагу і про це треба чітко говорити нашим союзникам в НАТО, оскільки це вимагатиме інтенсифікації уваги в межах Альянсу і додаткової демонстрації готовності з боку Альянсу», — наголосив Дуда.
Він також повідомив, що Польща разом із союзниками по НАТО готує відповідні плани дій на період проведення «Захід-2025». Раніше Міноборони Польщі зазначало, що Варшава адекватно відреагує на ці заплановані на вересень російсько-білоруські маневри.
Російсько-білоруські навчання «Захід» проводяться кожні чотири роки з 2009 року. Останні маневри, «Захід-2021», були найбільшими на західному напрямку з часів розпаду СРСР, залучаючи понад 200 тисяч солдатів. Пізніше виявилося, що ці навчання були частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, супутникові знімки показують розбудову військових містечок РФ поблизу кордонів з Фінляндією. На супутникових фото видно, як РФ минулої зими розпочала масштабні будівельні роботи в закритому військовому містечку біля кордону з фінською Лапландією.