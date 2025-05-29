Росія готується до світової війни: про що дізнався Der Spiegel

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія веде масштабну модернізацію своєї військової інфраструктури, що може свідчити про підготовку до потенційного глобального конфлікту.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel з посиланням на супутникові знімки та розвіддані.

За даними журналістів, по всій території РФ зведено сотні нових об’єктів: казарми, командні центри, вежі спостереження, склади, а також кілометри підземних тунелів.

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Зокрема, йдеться про модернізацію пускових шахт, де розміщено систему «Авангард» — гіперзвукову бойову частину, що запускається міжконтинентальними ракетами.

Німецькі аналітики підкреслюють, що модернізація, попри масштаб, здебільшого компенсує застарілі радянські об’єкти й не порушує глобальний баланс між ядерними державами.

Нагадаємо, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко, восени Росія може використати Білорусь для нової агресії саме для України.

Адже на території Білорусі розпочнеться активна фаза спільних навчань із Росією.

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За його словами, наразі з боку Білорусі немає формування ударних угруповань, але напрямок від Волині до Чернігівщини залишається потенційно загрозливим.

Йдеться про спільні військові навчання Росії та Білорусі «Запад-2025», що стартують влітку. Активну фазу маневрів заплановано на вересень, і саме тоді очікується зростання загрози для України з північного напрямку.