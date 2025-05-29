Россия готовится к мировой войне: о чем узнал Der Spiegel

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия ведет масштабную модернизацию своей военной инфраструктуры, что может свидетельствовать о подготовке потенциального глобального конфликта.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на спутниковые снимки и разведданные.

По данным журналистов, по всей территории РФ возведены сотни новых объектов: казармы, командные центры, башни наблюдения, склады, а также километры подземных тоннелей.

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В частности, речь идет о модернизации пусковых шахт, где размещена система «Авангард» — гиперзвуковая боевая часть, запускаемая межконтинентальными ракетами.

Немецкие аналитики подчеркивают, что модернизация, несмотря на масштаб, в большинстве своем компенсирует устаревшие советские объекты и не нарушает глобальный баланс между ядерными государствами.

Напомним, по словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, осенью Россия может использовать Беларусь для новой агрессии именно для Украины.

Ведь на территории Беларуси начнется активная фаза совместных учений с Россией.

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По его словам, со стороны Беларуси нет формирования ударных группировок, но направление от Волыни до Черниговщины остается потенциально угрожающим.

Речь идет о стартующих летом совместных военных учениях России и Беларуси «Запад-2025». Активная фаза маневров запланирована на сентябрь, и тогда ожидается рост угрозы для Украины с северного направления.