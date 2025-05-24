Генерал США предположил, сколько еще может воевать Россия

РФ способна вести войну не менее двух лет – Каволи / © ТСН.ua

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Российские войска в Украине понесут потери примерно свыше 400 000 в год — этого достаточно, чтобы восполнить залы на четырех крупнейших стадионах мира. Такие потери стали причиной одновременных разговоров о неизбежном поражении или победе России.

Об этом говорится в статье издания War on the Rocks.

Сможет ли РФ эффективно пополнять войска, если понесет такие потери?

«Смогут ли российские войска понести подобные потери в своей продолжающейся войне в Украине и отстроиться, чтобы воевать на следующий день? Вероятный ответ — да, и это свидетельствует о подходе президента России Владимира Путина к переговорам по прекращению войны. Отказываясь согласиться на безусловное прекращение огня и пропуская последние мирные переговоры в Турции, Путин выигрывает время, потому что время, похоже, на его стороне», — говорится в статье.

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«Россия восстанавливает эти силы гораздо быстрее, чем предполагали начальные оценки. Армия сейчас действительно больше — на 15 процентов — чем была во время вторжения в Украину. Сможет ли Россия сохранить свою способность восстанавливать и даже наращивать свои силы по мере развития войны в Украине остается неопределенным. Более определенным является ее преимущество над Украиной по общей численности населения, где почти в четыре раза больше людей и примерно 18,9 миллиона мужчин в возрасте 20-39 лет по сравнению с менее чем пятью миллионами мужчин этого возраста в Украине. Россия может потерять втрое больше войск, чем Украина и все равно меньше пострадать в относительном выражении», — отмечал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Пополнение вооружения

Что касается пополнения вооружения, Россия также в значительной степени превосходит Украину, отмечают в War on the Rocks. Артиллерийские снаряды оказались особенно важными в изнурительных позиционных боях, характеризовавших значительную часть боевых действий после первых месяцев после вторжения России в феврале 2022 года. В марте 2024 года один из европейских разведчиков подсчитал, что ежедневно в Украине выпускается 12 000 артиллерийских снарядов — около 10 000 российскими войсками и 2000 украинскими войсками. Этот разрыв привел к растущему «значительному преимуществу на поле боя».

В 2024 году российская промышленность производила около 250 000 новых артиллерийских снарядов ежемесячно, и ожидается, что эти темпы сохранятся в течение 2025 года. Для сравнения, в 2024 году Соединенные Штаты производили около 30 000 снарядов ежемесячно, а также еще примерно 83 000 снарядов, производимых странами-членами ЕС, которые помогают Украине.

Если предположить, что темпы производства в России останутся неизменными, только к 2026 году совокупный ежемесячный объем производства артиллерийских снарядов США и ЕС превысит показатели России.

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Россия в значительной степени полагается на запасы советских времен для пополнения средней и тяжелой техники. Действительно, ее запасы танков советских времен далеко не исчерпаны и при необходимости на них можно было бы положиться. Но нельзя сказать, что большинство российских танков на поле боя были старыми моделями, выведенными из хранения и отремонтированными — новое производство России заслуживает внимания.

Министерство обороны Великобритании оценило по состоянию на январь 2024 года, что Россия обладает способностью «производить 100 основных боевых танков в месяц» и, вероятно, может поддерживать наступательные операции по бронетехнике в «ближайшем будущем». Свидетельства Каволи от 3 апреля 2025 еще больше увеличили эту оценку, заявив, что ожидается, что Россия произведет «1500 танков и 3000 бронетехники» в 2025 году.

К примеру, российская оборонная промышленность может быть не в состоянии дополнительно увеличить уже наращенное производство танков Т-90, но ей может быть это и не нужно. Даже если потери будут продолжаться быстро, некоторые аналитики утверждают, что Россия может сохранить свои недавние темпы потерь до 2026 или 2027 года. Эту реальность, по всей видимости, хорошо осознают украинцы на поле боя.

Показательно для этого раздраженное заявление одного из командиров 11-й бригады Национальной гвардии Украины после боев под Херсоном в январе 2024 года: «Независимо от того, сколько раз мы бьем по тем же местам, [россияне] постоянно пополняются».

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Есть ли у России деньги

Если Кремль будет тратить средства, как запланировано на 2025 год, 40 процентов федеральных расходов России пойдет на оборону и национальную безопасность — доля, которая превысит совокупные расходы России на образование, здравоохранение и социальное и экономическое обеспечение. В то же время, для поддержки своей глобальной военной позиции, расходы на оборону в Соединенных Штатах за последнее десятилетие в среднем составляли 15 процентов от общего бюджета правительства США.

Такой высокий уровень расходов на оборону и национальную безопасность отрицательно скажется на невоенных приоритетах России.

Согласно классической логике «оружия и масла», известной в речи президента Дуайта Эйзенхауэра в 1953 году, деньги, потраченные на военные операции, — это также деньги, не потраченные на здравоохранение, образование и другие внутренние приоритеты. Эти компромиссы, возможно, привели к распаду Советского Союза, или, по крайней мере, это была часть логики, мотивировавшей стратегическую конкуренцию США с Советским Союзом в Холодной войне. Однако оценочный уровень военных расходов России в процентах от ВВП далеко не соответствует оценочному советскому уровню середины 1980-х годов, когда общественная напряженность достигала своего пика.

Экономика будет продолжать развиваться

Российская экономика сталкивалась и будет продолжать сталкиваться с трудом. На фоне этих проблем некоторые аналитики будут продолжать делать мрачные прогнозы, утверждая, что экономический коллапс России неизбежен.

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Но, скорее всего, экономика России будет продолжать медленно развиваться в течение следующих нескольких лет.

Как утверждает Матье Булег из Chatham House: «российская военная промышленность остается грозной машиной. Она, вероятно, будет продолжать медленно развиваться, производя достаточно хорошие системы, которые все еще представляют значительную угрозу для Украины, НАТО и их союзников».

Ранее сообщалось, что в России посягнули на шесть областей Украины.