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Зачем Путин требует выборов в Украине: Портников объяснил цель РФ
Портников объяснил, что действительно нужно Путину от Трампа и почему он тянет время на переговорах.
Российский диктатор Путин пытается затянуть переговоры и устроить личные переговоры с Трампом, ведь надеется на благосклонность американского президента.
Об этом сказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале.
Он назвал главные задачи Кремлья на ближайшее время:
Затягивать время по всем направлениям.
Готовить такие предложения, которые будут неприемлемы для Украины и европейских стран.
Обвинять Киев и европейские столицы в неконструктивности.
Инициировать новые переговоры с президентом США.
«Осознавая, что Дональд Трамп, если не поддерживает Путина во время этих разговоров, так, по крайней мере, будет бороться с новыми санкциями против Российской Федерации, не будет оказывать новую военную помощь Украине и таким образом сделает более легкими задачи российских вооруженных сил на украинской земле. Это все, что Путину нужно от его американского коллеги. Больше ни к чему Трамп с точки зрения российского политического руководства непригоден», — говорит Портников.
Журналист отмечает, что результативные переговоры возможны только в случае, если Трамп вдруг изменит позицию и будет более энергично и серьезно давить на Путина или угрожать прекращением диалога между США и Российской Федерацией, в котором заинтересован российский диктатор.
Если такое произойдет, тогда Путин будет задавать вопросы нелегитимности украинского президента и проведения выборов в Украине.
«Тут Кремль также может надеяться на понимание администрации президента США, как известно, и сам Трамп и его сотрудники неоднократно говорили о том, что в Украине нужно провести выборы, потому что демократическое государство без выборов вовсе не демократическое государство. Ну, тогда единственным выходом из ситуации остается то, в чем заинтересован Путин. Война без какого-либо конкретного срока завершения и без какого-либо реального механизма достижения договоренности между Москвой и Киевом относительно завершения военных действий», — добавил Виталий Портников.
Тогда разговоры о выборах в Украине, нелегитимность Зеленского или Ватикан выглядят просто дополнительным объяснением того, почему в Кремле не заинтересованы в прекращении военных действий и прекращении российско-украинской войны как таковой, подытожил журналист.
Ранее в МИДе сообщили, что Украина готовится к встрече Зеленского с Путиным.