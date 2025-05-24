Зачем Путин требует выборов в Украине: Портников объяснил цель РФ

Портников объяснил намерения Путина / © ТСН.ua

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Российский диктатор Путин пытается затянуть переговоры и устроить личные переговоры с Трампом, ведь надеется на благосклонность американского президента.

Об этом сказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале.

Он назвал главные задачи Кремлья на ближайшее время:

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Затягивать время по всем направлениям.

Готовить такие предложения, которые будут неприемлемы для Украины и европейских стран.

Обвинять Киев и европейские столицы в неконструктивности.

Инициировать новые переговоры с президентом США.

«Осознавая, что Дональд Трамп, если не поддерживает Путина во время этих разговоров, так, по крайней мере, будет бороться с новыми санкциями против Российской Федерации, не будет оказывать новую военную помощь Украине и таким образом сделает более легкими задачи российских вооруженных сил на украинской земле. Это все, что Путину нужно от его американского коллеги. Больше ни к чему Трамп с точки зрения российского политического руководства непригоден», — говорит Портников.

Журналист отмечает, что результативные переговоры возможны только в случае, если Трамп вдруг изменит позицию и будет более энергично и серьезно давить на Путина или угрожать прекращением диалога между США и Российской Федерацией, в котором заинтересован российский диктатор.

Если такое произойдет, тогда Путин будет задавать вопросы нелегитимности украинского президента и проведения выборов в Украине.

«Тут Кремль также может надеяться на понимание администрации президента США, как известно, и сам Трамп и его сотрудники неоднократно говорили о том, что в Украине нужно провести выборы, потому что демократическое государство без выборов вовсе не демократическое государство. Ну, тогда единственным выходом из ситуации остается то, в чем заинтересован Путин. Война без какого-либо конкретного срока завершения и без какого-либо реального механизма достижения договоренности между Москвой и Киевом относительно завершения военных действий», — добавил Виталий Портников.

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Тогда разговоры о выборах в Украине, нелегитимность Зеленского или Ватикан выглядят просто дополнительным объяснением того, почему в Кремле не заинтересованы в прекращении военных действий и прекращении российско-украинской войны как таковой, подытожил журналист.

Ранее в МИДе сообщили, что Украина готовится к встрече Зеленского с Путиным.