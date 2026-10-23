Лицо кажется шире из-за прически: пять деталей, которые портят образ

Какая прическа делает лицо шире / © pexels.com

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Если хочется, чтобы лицо визуально казалось более длинным и более узким, стоит обратить внимание на детали, которые создают дополнительные горизонтальные линии. Некоторые из них легко скорректированы без новой стрижки.

Чрезмерный объем возле щек

Пышные локоны могут выглядеть хорошо, но важно, в какой части прически сосредоточен основной объем. Если волосы больше расширяются на уровне скул и щек, они визуально подчеркивают эту зону.

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Подобный эффект создают большие кудри по бокам, короткие слои, оканчивающиеся у щек, и слишком пышные пряди у лица. Из-за них силуэт прически становится шире именно посередине.

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Чтобы изменить впечатление, можно добавить немного прикорневого объема на макушке, а боковые пряди сделать менее пышными. Еще один вариант — сформировать мягкие волны ниже подбородка. Так волосы будут создавать больше вертикальных линий и не будут акцентировать внимание на ширине щек.

Стрижка заканчивается на уровне щек или челюсти

Длина волоса влияет на то, как воспринимается форма лица. Например, каре с четким ровным срезом на уровне щек или нижней челюсти создает заметную горизонтальную линию. Если эта часть лица самая широкая, прическа может дополнительно подчеркнуть ее пропорции.

Особенно выразительным эффект бывает на густых волосах, которые хорошо держат форму и не имеют мягких слоев у лица.

Если хочется визуально вытянуть силуэт, следует рассмотреть удлиненное каре или стрижку, в которой передние пряди опускаются ниже подбородка. Мягкие слои также помогают избежать слишком четкого горизонтального контура.

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В то же время короткие стрижки не обязательно делают лицо более широким. Многое зависит от формы среза, текстуры волос и распределения объема.

Густая прямая челка

Плотная челка, полностью закрывающая лоб, изменяет соотношение открытых участков лица. Из-за того, что его видимая вертикальная часть становится короче, щеки и скулы могут казаться шире.

Такой эффект особенно заметен, если челка густая, имеет ровный край и сочетается с объемными боковыми прядями.

Альтернативой может стать удлиненная челка-шторка или асимметричный вариант, заключенный набок. Мягко обрамляющие лицо пряди создают диагональные линии и оставляют часть лба открытой.

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Однако отказываться от прямой челки только из-за формы лица не нужно. Если он подходит к чертам и общей стрижке, достаточно скорректировать густоту, длину или способ укладки.

Плоская макушка и пышные бока

Распределение объема имеет не меньшее значение, чем длина волос. Когда на макушке волосы прилегают к голове, а у ушей и щек заметно расширяется, силуэт принимает форму, подчеркивающую горизонтальные пропорции.

Такая проблема часто возникает после сушки феном, если волосы подкручивают наружу на уровне щек или придают чрезмерное великолепие боковым прядям.

Исправить ситуацию можно с помощью простой укладки. Во время сушки следует немного приподнять корни на макушке, а боковые пряди направить вниз вдоль лица. Для фиксации можно использовать легкое стайлинговое средство, которое не будет отягощать волосы.

Не нужно делать высокий начес или полностью приглаживать бока. Достаточно сбалансировать объем, чтобы прическа не расширялась именно в зоне щек.

Локоны и кончики волос разворачиваются наружу

Укладка с кончиками, направленными от лица, придает прическе движению. Однако результат зависит от того, на какой высоте формируется основной изгиб.

Если большие локоны или подкрученные кончики расположены у щек, они могут зрительно продолжать их контур. В результате лицо кажется более широким, даже если сама стрижка подобрана удачно.

Чтобы избежать такого эффекта, можно изменить направление укладки передних прядей или перенести основные волны ниже подбородка. На длинных волосах хорошо работают мягкие волны по длине, не создающие чрезмерного объема по бокам.

Если волосы короткие, следует обратить внимание на то, куда направлены кончики. Даже небольшое изменение формы укладки может заметно повлиять на общий силуэт.

Может ли пробор сделать лицо шире

Пробор влияет на симметрию прически и распределение объема у корней. Центральный вариант создает равномерное обрамление лица с обеих сторон и может сильнее подчеркивать его естественную геометрию.

Пробор со смещением в сторону добавляет асимметрию, изменяет направление прядей и позволяет поднять корни с одной стороны. Благодаря этому прическа может выглядеть менее плоской, а пропорции — восприниматься иначе.

Однако центральный пробор не ошибается сам по себе. На длинных волосах с удлиненными передними прядями он может выглядеть гармонично. Выбор зависит от формы лба, линии роста волос, густоты и желаемого результата.

Как выбрать прическу, чтобы лицо выглядело более узким

Перед сменой стрижки следует оценить три момента: где заканчивается основная длина волос, на каком уровне расположен наибольший объем и как лежат пряди у лица.

Если хочется визуально извлечь пропорции, можно попробовать следующие приемы:

выбирать удлиненные передние пряди, которые не заканчиваются на уровне широчайшей части лица;

добавлять умеренный объем на макушке;

избегать чрезмерного великолепия у щек, если она подчеркивает ширину;

рассмотреть легкую челку-шторку или косую челку вместо очень густой прямой;

изменять направление локонов, чтобы основная волна не приходилась на уровень скул.

Эти рекомендации не являются универсальными правилами. К примеру, объемные локоны могут прекрасно дополнять образ, а графическое каре — подчеркивать выразительные черты. Главное — учитывать естественную текстуру волос, форму стрижки и собственные предпочтения.

Иногда для желаемого результата не нужна новая прическа. Достаточно изменить пробор, иначе высушить волосы или немного скорректировать форму передних прядей. Так можно увидеть, как укладка влияет на восприятие лица, и найти вариант, наиболее подходящий именно вам.

FAQ

Какие прически визуально делают лицо шире?

Лицо может казаться шире из-за чрезмерного объема у щек, густой прямой челки, четкого среза на уровне скул или челюстей и локонов, разворачивающихся наружу на уровне самой широкой части лица. Важно и распределение объема: плоская макушка в сочетании с пышными боками может подчеркивать горизонтальные пропорции.

Какая прическа помогает визуально сузить круглое лицо?

Можно попробовать удлиненное каре, стрижку с мягкими слоями ниже подбородка или прическу с удлиненными передними прядями. Умеренный объем на макушке и челка-шторка также могут визуально вытянуть силуэт. Окончательный выбор зависит от густоты волос, формы лба и индивидуальных черт лица.

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