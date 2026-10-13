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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Не оставляйте это дома до зимы: шесть вещей, которые уже пора убрать

С приближением холодов стоит посмотреть не только гардероб, но и вещи, которыми мы пользуемся дома. Летний текстиль, обувь не по сезону, увядшие растения и забытые продукты занимают место и усложняют уборку. А перед началом отопительного сезона лучше проверить еще и состояние бытовой техники.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Что нужно убрать из дома к зиме

Что нужно убрать из дома до зимы / © pexels.com

Чтобы подготовить дом к зиме, не обязательно тратить целый день на генеральную уборку. Достаточно пройтись по нескольким зонам квартиры и определить, что стоит спрятать, заменить или выбросить.

Летние пледы и легкие покрывала

Тонкие покрывала и хлопковые пледы, уместные летом, можно заменить более теплыми вариантами. Для прохладного сезона подойдут изделия из шерсти, флиса или плотного трикотажа. Они помогут согреться во время отдыха и сделают интерьер зрительно более уютным.

Летний текстиль перед хранением нужно постирать в соответствии с рекомендациями на этикетке и полностью высушить. Затем его можно сложить в тканевые чехлы или контейнеры и положить на верхнюю полку шкафа. Если места мало, пригодятся вакуумные пакеты, но их следует использовать только для тканей, которым подходит такой способ хранения.

Дополнительно проверьте декоративные наволочки: если они выгорели, потеряли форму или уже не совмещаются с другим текстилем, отложите их для ремонта или замените.

Засохшие и поврежденные комнатные растения

Осенью комнатные цветы получают меньше природного света, а после включения отопления воздух в помещении может стать более сухим. Поэтому некоторые растения начинают сбрасывать листья, медленнее расти или терять привычный вид.

Перед зимой осмотрите горшки, листья и почву. Если растение имеет сухие ветки, их можно обрезать, а режим полива и освещения скорректировать в соответствии с его потребностями. Убедитесь, что на листьях нет признаков вредителей или болезней.

Если растение полностью засохло и нет признаков восстановления, его лучше убрать вместе с почвой, а горшок вымыть перед повторным использованием. Не стоит спешить выбрасывать каждый цветок с пожелтевшей листвой: иногда проблема связана с изменением условий ухода, а не с необратимым повреждением.

Летняя обувь в прихожей

Сандалии, шлепки и легкие кеды могут оставаться у входа даже тогда, когда погода уже требует теплой обуви. В результате прихожая загромождается, а найти нужную пару среди прочих становится сложнее.

Отберите обувь, которую будете носить в ближайшие недели, а остальное подготовьте к хранению. Перед тем как складывать летние пары в коробки, очистите подошвы, протрите поверхность и хорошо просушите их. Для обуви из натуральной кожи используйте средства, рекомендованные изготовителем.

В коридоре оставьте достаточно места для осенних ботинок и зимних сапог. Это особенно удобно в период дождей, снега и слякоти, когда мокрую обувь приходится сушить чаще.

Декор, который больше не соответствует сезону

С приходом холодов необязательно полностью изменять интерьер. Однако несколько сезонных деталей можно переставить, чтобы комнаты выглядели более опрятно и лучше соответствовали настроению осени и зимы.

К примеру, яркие летние вазы, легкие декоративные композиции и текстиль с насыщенными тропическими принтами можно временно убрать. Используйте нейтральные цвета, деревянные элементы, керамику или текстиль в теплых оттенках.

Перед тем как покупать новые украшения, посмотрите то, что есть дома. Часто достаточно переставить несколько предметов, убрать лишнее с открытых полок и освободить поверхности от мелочей, собирающих пыль.

Загрязненные фильтры и переполненные пылесборники

Перед отопительным сезоном следует уделить внимание технике, используемой для уборки и вентиляции. Забитый пылью фильтр может снижать эффективность работы устройства, а переполненный контейнер пылесоса усложняет уборку.

Проверьте фильтры пылесоса, кондиционера и вентиляционного оборудования. Одни можно промыть или очистить, другие заменить. Ориентируйтесь на инструкцию конкретного устройства: не каждый фильтр предназначен для мытья.

Перед обслуживанием выключите технику и отсоедините ее от сети, если этого требует производитель. Также очистите пылесборник пылесоса и проверьте, не требуют ли ухода решетки вентиляции.

Регулярное обслуживание помогает технике работать надлежащим образом и поддерживать чистоту в помещении. Если оборудование имеет сложную конструкцию или неисправность, лучше обратиться к специалисту.

Открытые банки, пакеты и старые запасы продуктов

Кухонные шкафы тоже нуждаются в сезонной ревизии. В них могут оставаться открытые пачки круп, муки, орехов, специй или консервов, о которых давно забыли. Часть таких продуктов теряет вкус, а при неправильном хранении может испортиться.

Достаньте запасы с полок и проверьте сроки годности, состояние упаковки и условия хранения. Продукты с признаками плесени, посторонним запахом или поврежденной упаковкой, которые могут быть опасны, лучше утилизировать.

Храните крупы, муку и другие сухие продукты в чистых герметичных контейнерах, если это соответствует рекомендациям производителя. Не смешивайте новые запасы с остатками старых, пока не проверите их состояние. Так будет проще контролировать количество продуктов и поддерживать порядок в шкафах.

Как быстро подготовить дом к зиме

Чтобы не откладывать уборку на выходные, разделите работу на несколько коротких этапов:

  1. Прихожая: уберите летнюю обувь и освободите место для зимних пар.

  2. Гостиная и спальня: замените лёгкий текстиль, а летние покрывала подготовьте к хранению.

  3. Подоконник: осмотрите комнатные растения и уберите засохшие части.

  4. Бытовая техника: проверьте фильтры и очистите пылесборники в соответствии с инструкциями.

  5. Кухня: просмотрите запасы, проверьте сроки годности и приведите в порядок упаковку.

После такой ревизии дома станет проще поддерживать порядок, а нужные вещи будет легче находить. Главное — не пытаться сделать все за один раз: начните с самой захламленной зоны и постепенно переходите в следующую.

FAQ

Что нужно убрать из дома в зиму?

Перед зимой следует спрятать летний текстиль и обувь, посмотреть сезонный декор, оценить состояние комнатных растений, очистить фильтры бытовой техники и проверить запасы продуктов. Это поможет освободить место и подготовить дом к холодному сезону.

Как подготовить квартиру к зиме?

Начните с уборки вещей, которыми больше не пользуетесь каждый день. Далее проверьте окна и двери на наличие щелей, убедитесь, что отопительные приборы работают правильно, очистите фильтры техники и подготовьте теплый текстиль. Если вы заметили неисправности систем отопления или вентиляции, обратитесь к специалисту.

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