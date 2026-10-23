Умер звезда культового фильма "Пропала грамота" Федор Стригун

Федор Стригун / © t.me/kozytskyy_maksym_official

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Известный украинский актер и режиссер Федор Стригун, который был звездой культового фильма «Пропала грамота», умер.

Печальную новость сообщил сын артиста Назар Стригун в своем Facebook. Сердце актера остановилось 23 октября в возрасте 86 лет. Его не стало во Львове. Когда и где состоится прощание с Федором Стригуном — объявят со временем.

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«Его большое сердце остановилось. Последний хранитель украинских театральных традиций ушел в вечность. Корифей… умер», — сообщил сын актера.

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Причина смерти Федора Стригуна не сообщается. Однако в начале сентября его сын рассказывал о проблемах со здоровьем отца. Актеру сделали операцию, после которой у него должно было быть длительное восстановление. Тогда семья Стригуна собирала средства от неравнодушных, поскольку расходы оказались немалыми.

Федор Стригун

Что известно о Федоре Стригуне

Федор Стригун родился 1 ноября 1939 года в Черкасской области. Он окончил Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого некоторое время работал в Запорожском драмтеатре. В 1965 году актер связал свою жизнь со Львовом. Артист приобщился к театральной труппе Львовского украинского драматического театра им. М. Заньковецкой, а с 1987-го стал его художественным руководителем и главным режиссером.

Актер играл в таких спектаклях, как «Хозяин», «Гайдамаки», «Маруся Чурай», «Мазепа», «Ромео и Джульетта», «Гамлет» и многих других. Также он снялся в таких фильмах, как «Пропала грамота», «Запорожец за Дунаем», «Дударики», «Каминная душа» и другие.

Напомним, 17 октября стало известно о смерти народной артистки Украины Ольги Осиик. Актрисы не стало в возрасте 79 лет.

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