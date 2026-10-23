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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Помер зірка культового фільму "Пропала грамота" Федір Стригун

Життя народного артиста України обірвалося 23 жовтня у Львові. Федора Стригуна не стало у віці 86 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Федір Стригун

Федір Стригун / © t.me/kozytskyy_maksym_official

Доповнено додатковими матеріалами

Відомий український актор та режисер Федір Стригун, який був зіркою культового фільму «Пропала грамота», помер.

Сумну новину повідомив син артиста Назар Стригун у своєму Facebook. Серце актора зупинилось 23 жовтня у віці 86 років. Його не стало у Львові. Коли та де відбудеться прощання з Федором Стригуном — оголосять згодом.

«Його велике серце зупинилося. Останній хранитель українських театральних традицій відійшов у вічність. Корифей… помер», — повідомив син актора.

Причина смерті Федора Стригуна не повідомляється. Однак на початку вересня його син розповідав про проблеми зі здоров’ям у батька. Акторові зробили операцію, після якої в нього мало б бути тривале відновлення. Тоді родина Стригуна збирала кошти від небайдужих, оскільки витрати виявились чималими.

Федір Стригун / © фото з соцмереж

Федір Стригун / © фото з соцмереж

Що відомо про Федора Стригуна

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року на Черкащині. Він закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, деякий час працював у Запорізькому драмтеатрі. 1965 року актор пов’язав своє життя зі Львовом. Артист долучився до театральної трупи Львівського українського драматичного театру ім. М. Заньковецької, а від 1987-го став його художнім керівником та головним режисером.

Актор грав у таких виставах, як «Хазяїн», «Гайдамаки», «Маруся Чурай», «Мазепа», «Ромео і Джульєтта», «Гамлет» та багато інших. Також він знявся у таких фільмах, як «Пропала грамота», «Запорожець за Дунаєм», «Дударики», «Камінна душа» та інших.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо про смерть народної артистки України Ольги Осіїк. Акторки не стало у віці 79 років.

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