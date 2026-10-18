Померла народна артистка України Ольга Осіїк

Ольга Осіїк / © фото з соцмереж

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Народна артистка України Ольга Осіїк померла.

Сумну новину повідомили 17 жовтня на сторінці у Facebook Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театра імені Тараса Шевченка, де працювала акторка. Ольга Осіїк померла у віці 79 років. Причину смерті поки не розкривають.

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«З глибоким сумом колектив Волинського драмтеатру сповіщає про непоправну втрату — на 80-му році життя зупинилося серце корифея нашої сцени, видатної акторки, народної артистки України Ольги Терентіївни Осіїк», — йдеться в повідомленні.

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До слова, Ольга Осіїк була родом із Волині. Артистка здобула освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Під час навчання вона працювала в чернівецькому театрі імені Ольги Кобилянської. 1973 року Ольга Осіїк долучилась до театральної трупи Волинського драмтеатру, якому присвятила практично все своє життя. Вона грала у таких виставах, як «Солдатська вдова», «Без вини винні», «Плаха», «Оргія», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Вісім люблячих жінок», «Дерева помирають стоячи», «Криза» та багато інших.

«Висока майстерність, психологічна витонченість, виняткова культура мови й вокалу, відданість сцені та щира підтримка молоді — такою вона назавжди залишиться в нашій пам’яті. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, колегам та всім шанувальникам її таланту. Світла пам’ять про видатну акторку житиме в історії українського театру та в наших серцях», — йдеться в повідомленні театру.

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