У «Резерв+» немає даних про військовий облік: що робити та чи можуть мобілізувати

Немає даних у «Резерв+» / © ТСН

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Відсутність будь-яких відомостей щодо мобілізації та статусу військовозобов’язаного у застосунку «Резерв+» найчастіше свідчить про те, що громадянин раніше взагалі не перебував на військовому обліку. У випадках, коли автоматична синхронізація між державними базами даних з певних причин не спрацювала, людині доведеться особисто навідатися до ТЦК.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій.

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У «Резерв+» немає даних: що потрібно робити

Застосунок «Резерв+» підтягує відомості з Єдиного державного реєстру «Оберіг». Якщо людина ніколи не ставала на облік і інформацію про неї туди не вносили, електронний кабінет залишатиметься порожнім.

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Згідно з пунктом 14-3 урядової постанови №1487, чоловіки у віці від 25 до 60 років мають автоматично ставати на військовий облік.

Якщо електронний інформаційний обмін не відбувається через внутрішні збої чи з інших причин, громадянину доведеться самостійно звернутися до ТЦК — за адресою своєї офіційної реєстрації або за місцем проживання, вказаним у довідці переселенця.

За словами юриста, нормами чинного законодавства не передбачено надання окремого 45-денного терміну для впорядкування військово-облікового статусу. Через це розраховувати на бодай якийсь гарантований «пільговий» період після приходу до ТЦК не варто.

Якщо ви збираєтеся до ТЦК, маєте бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Молодих людей до 25 років, які не служили на строковій службі й не навчалися на військовій кафедрі, оформлюють на облік як призовників.

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Якщо вам уже виповнилося 25 років, після постановки на облік ви отримаєте статус військовозобов’язаного. Якщо у вас немає законної підстави для відстрочки, вас одразу можуть направити на проходження ВЛК. У разі, якщо ВЛК визнає вас придатним до служби, а підстави для відстрочки відсутні, вам мають право вручити мобілізаційне розпорядження («бойову повістку») та відправити до навчального центру.

Факт того, що людина вперше звернулася до ТЦК, не дає їй «імунітету» від мобілізації.

Своєрідний виняток може діяти лише для фахівців підприємств ОПК. Нового працівника оборонної сфери можуть тимчасово забронювати на 45 днів — стільки часу дають на врегулювання військово-облікових справ та документів.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні розпочалося автоматичне подовження чинних відстрочок від мобілізації, яке триватиме до 30 жовтня. За даними Міністерства оборони, понад 90% відстрочок для 22 категорій громадян оновлять без повторного подання заяв та особистих візитів.

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У разі успішного подовження військовозобов’язаним необхідно оновити свій електронний військово-обліковий документ, щоб перевірити новий термін дії. Якщо ж відстрочку не вдалося подовжити автоматично, це не означає втрату права на неї — причиною можуть бути застарілі або відсутні дані в реєстрах.

У такому випадку потрібно перевірити відомості й подати повторний запит онлайн через «Резерв+» або звернутися з документами до ЦНАП. При цьому раніше оформлена відстрочка залишається чинною до завершення її початкового строку.

Крім усього, до кінця 2026 року призовники, резервісти та військовозобов’язані мають перевірити актуальність своїх персональних даних і військово-облікових документів. У разі змін інформацію необхідно вчасно оновити в ТЦК та СП. Крім того, юнаки, яким цьогоріч виповнилося 17 років, повинні були стати на військовий облік призовників у період з 1 січня до 31 липня, а якщо цього не зробили — мають звернутися до ТЦК особисто.

Для роботодавців також передбачена низка обов’язкових дій: необхідно впорядкувати персональний військовий облік працівників, призначити відповідальну особу та проводити звіряння списків з даними ТЦК та СП. Про нових працівників, звільнення чи відрахування слід повідомляти ТЦК протягом 7 днів, а також під підпис ознайомлювати персонал із правилами обліку й передавати виклики.

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