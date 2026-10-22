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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ухилянтів і СЗЧ може стати більше на 20%: нардеп назвав причину

Нардеп Горбенко заявив, що скасування бронювання поповнить ЗСУ лише на 5–10%, якщо не буде жодних змін щодо відповідальності ухилянтів та військових у СЗЧ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Україна ризикує отримати ще більше ухилянтів: нардеп розкритикував нові правила бронювання

Україна ризикує отримати ще більше ухилянтів: нардеп розкритикував нові правила бронювання / © ТСН

Після чергової зміни правил бронювання, які зараз розробляють, кількість ухилянтів і військових в СЗЧ може збільшитися на 20%.

Таку думку висловив в інтерв’ю «Телеграфу» нардеп Руслан Горбенко.

Нардеп зауважив, що людей, які не працюють офіційно, перебувають в розшуку плюс СЗЧ, більше, ніж людей, які воюють.

«Окей, ми робимо аудит цих підприємств (що мають бронювання — ред.), знаходимо зловживання, директори звільняють цих людей, а потім ці люди ухиляються. Тобто було плюс-мінус 200-300 тисяч СЗЧ і десь 1,3-1,5 мільйона ухилянтів, і їх просто стане більше на 20%. Який результат? В економіці за податками — "мінус". До ТЦК більше людей не дійшло», — каже Горбенко.

На його думку, якщо не змінити підхід щодо відповідальності ухилянтів та військових у СЗЧ, то до лав ЗСУ потрапить максимум 5–10% з тих, хто був розброньований.

«Якщо це не робити системно, то це буде просто пшик і постріл у ногу економіки України», — вважає депутат.

Нагадаємо, уряд України переглядає правила бронювання від мобілізації. Що вже змінилося і до чого готуватися українцям, з’ясовував ТСН. ua.

Тим часом, депутатка Мар’яна Безугла виступила із закликом радикально переглянути й обмежити систему бронювання в Україні, скасувавши відстрочки для силових відомств, чиновників, науковців та медиків.

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