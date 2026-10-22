Уклонистов и СОЧ может стать больше на 20%: нардеп назвал причину

Украина рискует получить еще больше уклонистов: нардеп раскритиковал новые правила бронирования / © ТСН

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После очередного изменения правил бронирования, которые сейчас разрабатывают, количество уклонистов и военных в СОЧ может увеличиться на 20%.

Такое мнение высказал в интервью «Телеграфу» нардеп Руслан Горбенко.

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Нардеп отметил, что людей, которые не работают официально, находятся в розыске плюс СОЧ, больше, чем тех, кто воюет.

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«Окей, мы делаем аудит этих предприятий (имеющих бронирование — ред.), находим злоупотребления, директора увольняют этих людей, а затем эти люди уклоняются. То есть было плюс-минус 200-300 тысяч СОЧ и где-то 1,3-1,5 миллиона уклонистов, и их просто станет больше на 20%. Какой результат? В экономике по налогам — "минус". До ТЦК больше людей не дошло», — говорит Горбенко.

По его мнению, если не изменить подход к ответственности уклонистов и военных в СОЧ, то в ряды ВСУ попадет максимум 5–10% из тех, кто будет разбронирован.

«Если это не делать системно, то это будет просто пшик и выстрел в ногу экономики Украины», — считает депутат.

Напомним, правительство пересматривает правила бронирования от мобилизации. Что уже изменилось и к чему готовиться украинцам, выяснял ТСН. ua.

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Тем временем депутат Марьяна Безуглая выступила с призывом радикально пересмотреть и ограничить систему бронирования в Украине, отменив отсрочки для силовых ведомств, чиновников, ученых и медиков.

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