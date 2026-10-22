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Политика
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The Guardian раскрыло "план Трампа" принудить Киев к капитуляции

Трамп подыгрывает Путину и пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной. Поэтому он принуждает Киев к капитуляции и давит на Зеленского разными способами.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Трамп хочет принудить Украину к капитуляции

Трамп хочет принудить Украину к капитуляции / © Associated Press

Европейские лидеры больше не могут доверять ни слова президента США, ведь Дональд Трамп пытается заставить Украину к капитуляции в войне с Россией и пошел на шокирующие шаги для спасения российского диктатора Владимира Путина от позорного поражения.

Об этом пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

Сейчас действия Дональда Трампа по умиротворению сравнивают с попытками бывшего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена в Мюнхене в 1938 году, чтобы предотвратить войну с нацистской Германией.

«В Великобритании и Франции отчаянно стремились избежать повторения ужасов Первой мировой войны. Трамп не имеет аналогичной общественной поддержки за свое предательство. Он также не сталкивается с перспективой войны США с Россией. Его предательство Украины цинично эгоистичное, глобально опасное и чрезвычайно презрительное. Переговоры между США и Россией по согласованию некачественных условий прецедентной продажи Украины Америкой находятся на продвинутой стадии после встреч в Санкт-Петербурге на этой неделе», — пишет журналист.

В материале говорится, что Трамп постоянно колеблется по поводу войны с момента возвращения в Белый дом. Сейчас он в панике из-за рекордно низких рейтингов в опросах, поэтому намерен сделать Украину «козлом отпущения» и принудить ее к фактической капитуляции.

В частности, об этом свидетельствуют циничное решение Трампа финансировать военную машину Путина, покупая российское дизельное топливо , отказ от более жестких санкций, его отмена обмена американскими спутниками и разведывательными данными с Киевом, а также его обновленная попытка устранить президента Украины Владимира Зеленского. Ему не нравятся украинский лидер и демократия в целом. Кроме того, Путин оказывает влияние на американского лидера.

«Частично это деньги и власть. Трамп сосредоточил свое жадное сердце на нормализации отношений с репрессивным режимом-изгоем Путина, открыв путь для выгодных сделок по энергетике, сырью, контролю над Арктикой и космическим пространством. Ему нравится идея мира, в котором доминируют три всесильных блока и авторитарных лидеров: он сам, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин», — считает Тисдалл.

Однако Украина удерживала свои позиции на Донбассе и вдоль побережья Черного моря. Кроме того, используя самодельные ракеты и беспилотники, ВСУ перенесли войну и на промышленные центры России и нефтеперерабатывающие заводы, что подорвало способность Путина финансировать войну. На фоне отступления Трампа от помощи европейские страны взяли на себя инициативу по поддержке Киева в военном, финансовом и дипломатическом смыслах.

«Программа помощи Путину, оказанная Трампом — его двусмысленным актом спасения России — может изменить ход событий. Вероломство Трампа — это позор для мира, и сам мир, а не только Украина, заплатит за это цену в долгосрочной перспективе. Эта продуманная попытка заставить Киев подчиниться ставит под угрозу всех. Если позволить Украине упасть, она будет преследовать Европу и более широкую геополитическую биосферу десятилетиями, как это было с Чехословакией после 1938 года», — отметил обозреватель.

Далее автор сравнивает действия Трампа с пактом Молотова-Риббентропа. Это подрывает Запад и может означать конец НАТО как эффективной защиты от восточного тоталитаризма. Поэтому в Европе больше не доверяют президенту США.

«Великобритания и Европа ежедневно подвергаются атакам со стороны России, ее шпионских сетей, диверсантов, кибервойн и платных агентов. Отчеты на этой неделе говорят о том, что она также угрожает западным космическим спутникам. Не надейтесь на помощь, которую преследовал бы Трамп. Он на другой стороне», — подчеркнул журналист.

Победа Путина, принятая США, фатально помешает уважению международного права и суверенных границ. Тогда бесчисленное количество военных преступлений и преступлений против человечности останется безнаказанным в разделенной Украине. Китай и другие страны могут вскоре последовать за прецедентом, созданным российской агрессией.

Поэтому Великобритания, европейские государства, другие союзники больше не могут позволить себе сдерживаться. Возмущенных речей и словесных наказаний точно будет недостаточно. Поэтому нужно открыто заявить Трампу, чтобы он прекратил это делать.

«США лидируют на Западе по согласию, а не по праву. Согласие можно отозвать. Бернем мог бы начать с приказа закрыть американские военные базы в Великобритании, оскорбительные символы враждебного оккупационного государства. Любой ценой предательство Трампа не должно продолжаться», — убежден Саймон Тисдалл.

Добавим, что в материале NBCNews объяснили, почему Трамп подыгрывает Кремлю и отворачивается от Украины. Снова сев в президентское кресло, он пообещал быстро завершить войну. В 2025 году он заявлял, что не становится ни на одну сторону в противостоянии, а поддерживает только «сторону человечества». Однако подобная нейтральная позиция постепенно отошла на второй план. Теперь американский лидер изо всех сил пытается наладить отношения с Путиным. За этим стоит конкретная стратегическая цель — Вашингтон пытается склонить российского диктатора к переговорам, чтобы покончить с войной, которая продолжается уже пятый год.

Действия Трампа относительно Украины — последние новости

Ранее Дональд Трамп подписал указ о реализации Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (закон Грэма — ред.), которым отменил применение части санкций , ограничений и тарифов, предусмотренных этим законом относительно России. Ослабления также касаются части ограничений относительно российских банков, государственных предприятий, чиновников, инвестиций и т.д.

Впоследствии Белый дом решил ослабить ограничения относительно российского горючего. Дизельное соглашение с Трампом уже развязало Путину руки . Поэтому Россия возобновила поставки дизельного горючего традиционным покупателям после отмены запрета на экспорт.

Трамп заявил, что не хочет принимать решения, которые могли бы оттолкнуть Россию от переговоров о завершении войны против Украины. В то же время, он призвал устранить Зеленского и обвинил украинского лидера, что он не стремится завершить войну и атакует российские НПЗ.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщил, что Илон Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины . Это решение нарушило работу части украинских ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, которые используются для защиты от российских атак. По данным журналистов, перед введением ограничений Маск, в частности, контактировал с Дональдом Трампом.

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