Зеленский раскрыл, как Трамп может заставить Путина прекратить войну

Трамп может заставить Путина прекратить войну / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у президента США Дональда Трампа есть все рычаги влияния, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Один из главных инструментов давления — санкции против России, за которые проголосовал американский Конгресс.

Об этом глава государства заявил в подкасте The Diary Of A CEO.

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Зеленский объяснил, как Трамп может вынудить Путина к переговорам

По словам Зеленского, у Трампа есть реальный рычаг давления на Кремль — санкции. Он напомнил, что за ужесточение ограничений против России проголосовал Конгресс США, а американский президент может принять решение об их применении.

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«На его столе лежат санкции. Это он не голосовал. Конгресс проголосовал за сильнейшие санкции. Он может это сделать», — сказал президент Украины.

Зеленский признался, что не знает, почему Трамп до сих пор не воспользовался этим инструментом. Он предположил, что на решение американского президента могут влиять его отношения с Путиным или возможные экономические договоренности между Вашингтоном и Москвой.

«Не знаю почему. Возможно, у них особые отношения. Возможно, что-то другое. Я не могу этого сказать. Я не знаю всего. Могу только догадываться о каких-то экономических соглашениях», — отметил он.

Во время разговора ведущий также предположил, что накануне промежуточных выборов в США Трамп может больше учитывать цены на энергоносители, чем ситуацию в Украине. Зеленский не согласился с таким объяснением и заявил, что цены на дизельное горючее в США не зависят от объемов российских поставок.

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«Цены на дизель, даю вам сто процентов, не зависят от объемов, которые продает Россия. Не зависят. Американцы экспортируют энергоресурсы. Экспорт американской энергии для американцев не запрещен. Экспортируют американские компании», — пояснил президент Украины.

По его мнению, запрет на экспорт энергоресурсов частными американскими компаниями маловероятен, ведь он приносит им прибыль.

Зеленский заявил, что правда о войне станет известна

Зеленский также убежден, что со временем все обстоятельства и причины войны станут известны. Он отметил важность открытого диалога и готовность Украины продолжать борьбу.

Все секреты, все тайны всегда выходят на свет. Нужно только время. Пора точно на стороне тех, кто открыт и готов к честному диалогу и борьбе. Это значит, что время будет на нашей стороне», — сказал президент Украины.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, почему российские войска смогли дойти до окраин Киева в начале полномасштабного вторжения. По словам президента, Украина не ожидала наступления с территории Беларуси и не имела достаточно сил, чтобы одновременно защитить все направления.

Также Зеленский ответил, могла ли Россия не напасть на Украину в 2022 году, если бы Дональд Трамп в то время занимал пост президента США. Глава государства отметил, что этого никто не знает, ведь решение начать войну принял именно Владимир Путин.

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