ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

В Украину вернули "на щите" 252 защитника

Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые меры по идентификации репатриированных погибших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Украина вернула тела 909 павших военных

Украина вернула тела 909 павших военных / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Украину вернули тела 252 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

Возвращение тел погибших в Украину / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Возвращение тел погибших в Украину / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, Украина и Российская Федерация (РФ) регулярно совершают обмен телами погибших военнослужащих. Обмен осуществляется с участием судебно медицинских экспертов Международного комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между странами.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie