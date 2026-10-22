В Украину вернули "на щите" 252 защитника

Украина вернула тела 909 павших военных / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В Украину вернули тела 252 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

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Возвращение тел погибших в Украину / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, Украина и Российская Федерация (РФ) регулярно совершают обмен телами погибших военнослужащих. Обмен осуществляется с участием судебно медицинских экспертов Международного комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между странами.

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