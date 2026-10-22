- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину вернули "на щите" 252 защитника
Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые меры по идентификации репатриированных погибших.
В Украину вернули тела 252 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.
Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.
Напомним, Украина и Российская Федерация (РФ) регулярно совершают обмен телами погибших военнослужащих. Обмен осуществляется с участием судебно медицинских экспертов Международного комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между странами.