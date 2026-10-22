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До України повернули "на щиті" 252 захисника
Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.
До України повернули тіла 252 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.
Нагадаємо, Україна та Російська Федерація (РФ) регулярно здійснюють обмін тілами загиблих військовослужбовців. Обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста та є одним з небагатьох дипломатичних каналів між країнами.