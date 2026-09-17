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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На щиті: до України повернули тіла 252 загиблих військових

Після повернення тіл правоохоронці спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та процедуру ідентифікації.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Репатріювали тіла 252 загиблих

Репатріювали тіла 252 загиблих / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Доповнено додатковими матеріалами

До України повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Нагадаємо, 13 серпня до України повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

26 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими, під час якого додому повернулися 160 українських воїнів. Серед них — представники ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

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