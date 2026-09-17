Можуть подавати лише по годинах: українців закликали зробити запас води

Воду можуть подавати за графіком / © iStock

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Тривалі відключення електроенергії можуть вдарити не лише по світлу, а й по водопостачанню. Якщо генератори не зможуть працювати безперервно, воду можуть подавати за графіком.

У КП «Тернопільводоканал» наголошують, що споживачам слід бути готовими до різних сценаріїв, оскільки наслідки аварій в енергосистемі та ворожих атак передбачити складно.

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«Водоканали готуються до можливих блекаутів, зокрема підтримують у робочому стані альтернативні джерела живлення. Генератори дають змогу продовжувати роботу та забезпечувати населення водою навіть за відсутності електроенергії. Водночас повністю покладатися на генератори не варто», — йдеться у повідомленні відомства.

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За тривалих аварійних відключень підприємства не зможуть працювати на них цілодобово, адже це потребує значної кількості пального. У такому випадку водопостачання та водовідведення можуть перевести на погодинний або інший встановлений графік.

Саме тому українцям радять постійно мати вдома хоча б мінімальний запас питної води. Його слід регулярно оновлювати, щоб вода не зберігалася надто довго.

Якщо електроенергії не вистачатиме для всіх об’єктів, резервне живлення насамперед можуть спрямувати на свердловини та водозабори.

Росія готує нову хвилю атак — битиме по водопостачанню

Росія готує нову хвилю масованих атак по Україні. Ворог битиме по водопостачанню країни, щоб залишити людей без води.

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Про це попереджав президент України Володимир Зеленський.

«Росія готує нову хвилю, битиме по інфраструктурі, логістиці та по воді, водопостачанню», — наголосив він.

Військовий оглядач Олексій Гетьман напередодні заявив, що РФ може готувати нову хвилю ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах водопостачання. Частину запланованих атак, ймовірно, могли переорієнтувати з енергетичної інфраструктури на водоканали.

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