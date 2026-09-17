Якщо коріння фруктових дерев виступає з ґрунту: що треба робити і чи варто його засипати

Чи можна засипати коріння фруктових дерев землею / © Фото з відкритих джерел

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Коли біля яблуні, груші, сливи чи іншого фруктового дерева з’являються корені, що виступають над землею, це не завжди свідчить про хворобу. Часто причиною стають ерозія ґрунту, ущільнення землі, надмірний полив або природна особливість кореневої системи. Проте залишати коріння без захисту також не варто: його можуть пошкодити сонце, сильний вітер, дощі чи садові інструменти.

Чи можна засипати коріння фруктових дерев землею

Повністю оголені корені можна прикрити, але робити це потрібно обережно. Великий шар ґрунту над кореневою системою може перекрити доступ повітря та вологи, через що дерево почне слабшати. Особливо небезпечно засипати землею місце, де стовбур переходить у корені.

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Якщо коріння виступає лише трохи, достатньо насипати тонкий шар якісного пухкого ґрунту — приблизно 2 сантиметри. Не варто одразу піднімати рівень землі на 10–20 сантиметрів. За потреби ґрунт додають поступово, стежачи за станом дерева. Поверхня біля стовбура має плавно переходити до землі, без заглиблення кори.

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Якщо корені великі, товсті й уже багато років виходять на поверхню, засипання землею може бути лише тимчасовим рішенням. У міру росту вони знову можуть оголитися. У такому випадку краще не змінювати рівень ґрунту, а захистити кореневу зону мульчею.

Чим краще прикрити оголені корені

Найбезпечніший варіант — деревна мульча: подрібнена кора чи деревна стружка без просочень і хімічних домішок. Вона захищає корені від пересихання, зменшує нагрівання ґрунту, стримує ріст бур’янів і поступово покращує структуру землі.

Мульчу насипають шаром приблизно 5–8 сантиметрів, але не притискають безпосередньо до стовбура. Навколо нього потрібно залишити вільне кільце шириною щонайменше до 15 сантиметрів. Якщо мульча постійно контактує з корою, вона утримує зайву вологу та може спричинити загнивання нижньої частини стовбура.

Перед укладанням мульчі не потрібно перекопувати землю або підрізати корені. Достатньо прибрати бур’яни вручну, не пошкоджуючи кореневу систему, і розкласти матеріал навколо дерева. Плівку, агроволокно чи інші суцільні покриття під мульчу краще не підкладати, оскільки вони можуть погіршити доступ повітря та води.

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Що не можна робити з корінням

Оголені корені не можна обрізати, обрубувати сокирою або шліфувати. Навіть один великий зріз може послабити дерево, створити ворота для інфекцій і порушити його стійкість. Не варто також засипати кореневу шийку, заливати ділянку бетоном або висаджувати біля стовбура газон, який конкуруватиме з деревом за воду та поживні речовини.

Якщо корені оголилися через вимивання ґрунту, спочатку потрібно з’ясувати причину. За застою води варто покращити дренаж, а за ущільнення землі — обережно розпушити лише верхній шар на вільних ділянках, не зачіпаючи коріння. Якщо дерево нахиляється, має великі пошкоджені корені або раптово почало всихати, краще звернутися до фахівця.

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