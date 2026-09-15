Як економити дрова / © www.freepik.com/free-photo

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Якщо будинок опалюється піччю, каміном або твердопаливним котлом, витрати на дрова взимку можуть бути значними. Проте багато тепла втрачається не лише через неправильне спалювання, а й через вибір самої деревини. Щільність породи, її вологість і спосіб зберігання безпосередньо впливають на те, скільки тепла ви отримаєте від кожного кубометра.

Які дрова найкраще купувати для опалення

Для тривалого опалення найкраще підходять тверді листяні породи — граб, дуб, бук, ясен, береза та вільха. Вони відрізняються швидкістю розпалювання, тривалістю горіння та кількістю тепла, яке віддають.

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Граб — один із найкращих варіантів для тривалого горіння. Деревина дуже щільна, тому повільно прогорає, довго зберігає жар і добре підходить для основного опалення. Дуб також горить довго й рівномірно, утворюючи багато жару. Це хороший вибір, якщо потрібно підтримувати тепло протягом тривалого часу. Бук має високу теплотворність і дає стабільне тепло. Його часто використовують як універсальне паливо для печей та камінів. Ясен добре розпалюється, горить рівно та дає багато тепла. Його можна використовувати як для швидкого прогрівання, так і для підтримання температури. Береза дещо швидше прогорає, ніж дуб чи граб, зате легко займається та швидко дає тепло. Тому її зручно використовувати на початку топлення або комбінувати з більш щільними породами. Вільха горить швидше за найщільніші листяні породи, але також підходить для опалення. Її можна використовувати для розпалювання та як частину суміші дров.

Найважливіше правило для будь-якої породи — дрова мають бути добре висушеними. Навіть дорогі дубові чи грабові поліна не дадуть очікуваного результату, якщо вони сирі. Для ефективного горіння орієнтиром вважають вологість близько 20% або нижче.

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Шість правил, які допоможуть витрачати менше дров

Спалюйте тільки сухі дрова. Волога деревина значно гірше горить, більше димить і витрачає частину енергії на випаровування води. Сухі поліна швидше розпалюються та віддають більше корисного тепла. Не складайте поліна занадто щільно. Між дровами має проходити повітря. Якщо закласти топку надто щільно, полум’я може ослабнути, а деревина почне більше тліти, ніж горіти. Великі поліна залишайте для основного горіння. Дрібні тріски швидко займаються, тому вони добре підходять для розпалювання. Для тривалого підтримання тепла краще використовувати більші сухі поліна. Не перекривайте повітря одразу після розпалювання. Спочатку потрібно дати вогню добре розгорітися та прогріти піч. Надмірне обмеження повітря призводить до тління, збільшує кількість диму та відкладень у димоході. Правильно зберігайте запас дров. Дрова не повинні лежати безпосередньо на землі. Їх краще складати на піддоні або іншій основі, захищати від опадів зверху, але залишати боки відкритими для вентиляції. Слідкуйте за станом печі та димоходу. Навіть найкращі дрова не допоможуть за слабкої тяги або забрудненого димоходу. Перед опалювальним сезоном варто перевірити піч, димохід і вентиляцію та своєчасно їх очищати.

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