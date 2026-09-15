РФ готує нові удари по Україні: Зеленський назвав цілі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед головних тем — захист критичної інфраструктури та логістики від російських ударів, зокрема залізниці, автозаправних станцій і підприємств, які ворог може використовувати як пріоритетні цілі.

Про це написав президент Володимир Зеленський.

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За його словами, розвідка визначила основні напрямки, на яких зосереджені плани російських військ. Для протидії цим загрозам Україна посилить засоби радіоелектронної боротьби та збільшить закупівлю відповідного обладнання.

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«Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ і збільшимо обсяг закупівель — контракти підтверджені», — повідомив Зеленський.

Також планується переформатувати роботу мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту. Окремі деталі щодо посилення оборони визначених об’єктів критичної інфраструктури залишаються непублічними.

Окрему увагу на Ставці приділили роботі «Укрзалізниці». Йшлося про ремонти рухомого складу, постачання необхідного обладнання і фінансову підтримку компанії. Президент доручив Міністерству фінансів знайти додаткові ресурси для потреб логістики.

Водночас уряд готує рішення щодо резервних маршрутів у прифронтових областях. Зокрема, вже опрацьовані алгоритми комбінування залізничних та автобусних перевезень.

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«Важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалася і щоб державні банки підтримали УЗ», — наголосив Зеленський.

Також Україна обговорила з партнерами можливі спільні кроки для посилення безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою.

Президент подякував усім, хто долучений до забезпечення безперебійної роботи залізниці та критичної інфраструктури.

Як ми писали, Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та очільником Міноборони Євгенієм Хмарою. Під час зустрічі було визначено нові пріоритетні цілі для українських далекобійних ударів по Росії та необхідний для операцій обсяг засобів.

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